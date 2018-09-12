Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Review: Matthew McConaughey and Richie Merritt shine in ‘White Boy Rick’
Published: September 12, 2018 - 6:51 PM | Updated: September 12, 2018 - 6:56 PM
Full Screen Linked Image

Katie Walsh

Tribune News Service

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Pulse Drinking: Secret Squirrel a magical blend with whimsical name September 12th, 2018 7:35 PM
Pulse Picks Week of Sept. 13: Free movie, animal theatrics, blues fest September 12th, 2018 7:29 PM
‘Curious Incident’ at Weathervane is sensory experience like no other September 12th, 2018 7:22 PM
Weekend Tipsheet: Anna Kendrick, Blake Lively hit theaters in ‘A Simple Favor’ September 12th, 2018 7:21 PM

THE LATEST

Green residents don’t wait for town hall meeting to voice opinions on golf course purchase September 12th, 2018 8:14 PM
Owner of Merriman Valley bars accused of using racially charged words at shooting scene September 12th, 2018 6:36 PM
September price for natural gas goes up by a few cents September 12th, 2018 4:41 PM
Humor and law focus of free talk at UA on Thursday September 12th, 2018 4:04 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal