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Weinstein pleads not guilty, released on bail
Published: July 9, 2018 - 10:54 AM
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By Michael Sisak

Associated Press

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