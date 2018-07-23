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Paper suggests Kenyan monkey inspired Dr. Seuss’ Lorax
Published: July 23, 2018 - 1:09 PM
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By Holly Ramer

Associated Press

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