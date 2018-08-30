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Paul Taylor’s reflections on 1960s appear in ‘Changes’ at E.J. Thomas Hall
Published: August 30, 2018 - 11:23 PM

By Kerry Clawson

Beacon Journal staff writer

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