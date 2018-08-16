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A timeline of major events in the life of Aretha Franklin
Published: August 16, 2018 - 10:38 AM | Updated: August 16, 2018 - 10:39 AM
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Associated Press

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