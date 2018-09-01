Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Aretha Franklin lacked a will
Published: September 1, 2018 - 8:01 PM

By Andrew Dalton

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Aretha Franklin lacked a will September 1st, 2018 8:01 PM
Things to Do, Sept. 2: Taste of Hudson; Canton Symphony; Made in Ohio; Oktoberfest; Air Show September 1st, 2018 6:51 PM
People in the News: Claire Danes, Hugh Dancy, Vanessa Marquez, Eminem August 31st, 2018 8:52 PM
Things to Do, Sept. 1: Cleveland Air Show; Barberton BBQ; Flea at the Farm; Cameo at Lock 3; Poochamania August 31st, 2018 8:21 PM

THE LATEST

The Trump influence in the Brown-Renacci race for U.S. Senate September 1st, 2018 7:25 PM
Things to Do, Sept. 2: Taste of Hudson; Canton Symphony; Made in Ohio; Oktoberfest; Air Show September 1st, 2018 6:51 PM
Indians report: Addition of Josh Donaldson is a gamble on his health, will have domino effect September 1st, 2018 6:22 PM
Police: 1 dead, 7 wounded in Cleveland nightclub shooting September 1st, 2018 5:53 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal