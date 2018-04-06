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Cecil Taylor, pioneer of free jazz movement, dead at 89
Published: April 6, 2018 - 9:08 PM
Associated Press
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