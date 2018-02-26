Ed Sheeran is world’s best-selling recording artist of 2017

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5MT05ET046IElmIHlvdSB0aGluayB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIGVzY2FwZSBmcm9tIHRoZSBzb25ncyBvZiBFZCBTaGVlcmFuLCB5b3UgbWF5IGJlIHJpZ2h0LjwvcD4KPHA+QSBnbG9iYWwgbXVzaWMgaW5kdXN0cnkgZ3JvdXAgc2F5cyB0aGUgQnJpdGlzaCBzaW5nZXItc29uZ3dyaXRlciBpcyBvZmZpY2lhbGx5IHRoZSBiZXN0LXNlbGxpbmcgcmVjb3JkaW5nIGFydGlzdCBvZiAyMDE3LjwvcD4KPHA+VGhlIEludGVybmF0aW9uYWwgRmVkZXJhdGlvbiBvZiB0aGUgUGhvbm9ncmFwaGljIEluZHVzdHJ5IHNheXMgU2hlZXJhbiBoYWQgdGhlIHdvcmxkJiM4MjE3O3MgdG9wLXNlbGxpbmcgYWxidW0gbGFzdCB5ZWFyIHdpdGggJiM4MjIwO0RpdmlkZSwmIzgyMjE7IGFzIHdlbGwgYXMgdGhlIGJlc3Qtc2VsbGluZyBzaW5nbGUsICYjODIyMDtTaGFwZSBvZiBZb3UuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIGdyb3VwJiM4MjE3O3MgY2hpZWYgZXhlY3V0aXZlLCBGcmFuY2VzIE1vb3JlLCBzYWlkIE1vbmRheSB0aGF0IFNoZWVyYW4mIzgyMTc7cyBzdWNjZXNzICYjODIyMDtpcyBhc3RvbmlzaGluZyBhbmQgdGVzdGFtZW50IHRvIGhpcyBhYmlsaXR5IHRvIHdyaXRlIGFuZCBwZXJmb3JtIHNvbmdzIHRoYXQgY29ubmVjdCB3aXRoIGEgdHJ1bHkgZ2xvYmFsIGZhbiBiYXNlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBJRlBJJiM4MjE3O3MgR2xvYmFsIFJlY29yZGluZyBBcnRpc3Qgb2YgdGhlIFllYXIgQXdhcmQgbWVhc3VyZXMgc2FsZXMgaW4gYm90aCBkaWdpdGFsIGFuZCBwaHlzaWNhbCBtdXNpYyBmb3JtYXRzLjwvcD4KPHA+VGhlIDIwMTYgd2lubmVyLCBEcmFrZSwgY2FtZSBzZWNvbmQgaW4gMjAxNy4gUm91bmRpbmcgb3V0IHRoZSB0b3AgZml2ZSB3ZXJlIFRheWxvciBTd2lmdCwgS2VuZHJpY2sgTGFtYXIgYW5kIEVtaW5lbS48L3A+Cg==