Elton John announces farewell tour, with Cleveland stop Nov. 3

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ORVcgWU9SSzogRWx0b24gSm9obiBpcyByZXRpcmluZyBmcm9tIHRoZSByb2FkIGFmdGVyIGhpcyB1cGNvbWluZyB0aHJlZS15ZWFyIGdsb2JhbCB0b3VyLCBjYXBwaW5nIG5lYXJseSA1MCB5ZWFycyBvbiBzdGFnZXMgYXJvdW5kIHRoZSB3b3JsZC4gSGUgY2FsbHMgaXQgYSAmIzgyMjA7d2F5IHRvIGdvIG91dCB3aXRoIGEgYmFuZy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBoYWQgYSBnb29kIHJ1biwgSSB0aGluayB5b3UmIzgyMTc7ZCBhZG1pdCB0aGF0LCYjODIyMTsgSm9obiBzYWlkIFdlZG5lc2RheSwgYWRkaW5nIHRoYXQgaGUgd2FudGVkIHRvICYjODIyMDtsZWF2ZSBwZW9wbGUgdGhpbmtpbmcsICYjODIxNjtJIHNhdyB0aGUgbGFzdCB0b3VyIGFuZCBpdCB3YXMgZmFudGFzdGljLiYjODIxNzsgJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIHRvdXIgd2lsbCBpbmNsdWRlIGEgTm92LiAzIHN0b3AgYXQgUXVpY2tlbiBMb2FucyBBcmVuYS4gVGlja2V0cyBhcmUgJDQ5LjUwLSQyMjQuNTAgYW5kIGdvIG9uIHNhbGUgdG8gdGhlIGdlbmVyYWwgcHVibGljIGF0IDEwIGEubS4gRmViLiAyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9FbHRvbkpvaG4uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+RWx0b25Kb2huLmNvbTwvYT4sIHdpdGggYW4gQW1lcmljYW4gRXhwcmVzcyBjYXJkIG1lbWJlcnMgYW5kIFZJUCBwcmVzYWxlIGJlZ2lubmluZyBhdCAxMCBhLm0uIFRodXJzZGF5LiAgPC9wPgo8cD5UaGUgNzAteWVhci1vbGQgc2luZ2VyLCBwaWFuaXN0IGFuZCBjb21wb3NlciBzYWlkIGhlIHdhbnRlZCB0byBzcGVuZCB0aW1lIHdpdGggaGlzIGZhbWlseS4gSGlzIGNoaWxkcmVuIHdpbGwgYmUgMTAgYW5kIDggd2hlbiBoZSBzdG9wcyBpbiAyMDIxLCBhbmQgSm9obiBzYWlkIGhlIGhvcGVkIGhlIG1pZ2h0IGJlIGFibGUgdG8gdGFrZSB0aGVtIHRvIHNvY2NlciBwcmFjdGljZS4gJiM4MjIwO015IHByaW9yaXRpZXMgbm93IGFyZSBteSBjaGlsZHJlbiBhbmQgbXkgaHVzYmFuZCBhbmQgbXkgZmFtaWx5LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoaXMgaXMgdGhlIGVuZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Kb2huIG1hZGUgdGhlIGFubm91bmNlbWVudCBhdCBhbiBldmVudCBpbiBOZXcgWW9yayBpbiB3aGljaCBoZSBzYXQgYXQgYSBwaWFubyBhbmQgcGVyZm9ybWVkICYjODIyMDtUaW55IERhbmNlciYjODIyMTsgYW5kICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gU3RpbGwgU3RhbmRpbmcuJiM4MjIxOyBIZSB3b3JlIGhpcyBzaWduYXR1cmUgZ2xhc3NlcyBhbmQgYSBjb2xvcmZ1bCBzdWl0IGphY2tldCB0aGF0IHJlYWQgJiM4MjIwO0d1Y2NpIExvdmVzIEVsdG9uLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkhpcyBmaW5hbCB0b3VyICYjODIxMjsgZHViYmVkICYjODIyMDtGYXJld2VsbCBZZWxsb3cgQnJpY2sgUm9hZCYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBzdGFydHMgaW4gU2VwdGVtYmVyLiBJdCB3aWxsIGNvbnNpc3Qgb2YgMzAwIHNob3dzIGluIE5vcnRoIEFtZXJpY2EsIEV1cm9wZSwgQXNpYSwgU291dGggQW1lcmljYSBhbmQgQXNpYS4gPC9wPgo8cD5Kb2huIHNhaWQgaGUgZGVjaWRlZCBvbiBoaXMgcmV0aXJlbWVudCBwbGFucyBpbiAyMDE1IGluIEZyYW5jZS4gJiM4MjIwO0kgY2FuJiM4MjE3O3QgcGh5c2ljYWxseSBkbyB0aGUgdHJhdmVsaW5nIGFuZCBJIGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiBIZSBhbHNvIHJ1bGVkIG91dCBhIHJlc2lkZW5jeSBidXQgdm93ZWQ6ICYjODIyMDtJIHdpbGwgYmUgY3JlYXRpdmUgdXAgdW50aWwgdGhlIGRheSBJIGRpZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BdCB0aGUgR3JhbW15IEF3YXJkcywgdG8gYmUgcHJlc2VudGVkIGluIE5ldyBZb3JrIG9uIFN1bmRheSwgSm9obiBpcyB0byBwZXJmb3JtIGFsb25nc2lkZSBNaWxleSBDeXJ1cyBhbmQgd2lsbCBjb2xsZWN0IHRoZSBQcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBNZXJpdCBBd2FyZC4gSGlzIFZlZ2FzIHJlc2lkZW5jeSBlbmRzIGluIE1heSBhZnRlciBzaXggeWVhcnMuPC9wPgo8cD5IaXMgaGl0cyBpbmNsdWRlICYjODIyMDtZb3VyIFNvbmcmIzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7Q2FuZGxlIGluIHRoZSBXaW5kLiYjODIyMTsgSGUgaGFzIHdvbiBmaXZlIEdyYW1teXMsIGFuIE9zY2FyLCBhIEdvbGRlbiBHbG9iZSBmb3IgJiM4MjIwO1RoZSBMaW9uIEtpbmcmIzgyMjE7IGFuZCBhIFRvbnkgQXdhcmQgZm9yICYjODIyMDtBaWRhLiYjODIyMTsgSGUgaXMgdGhlIHJlY2lwaWVudCBvZiBhIEtlbm5lZHkgQ2VudGVyIEhvbm9yLjwvcD4KPHA+Sm9obiwgd2hvIGhhcyBzb2xkIDMwMCBtaWxsaW9uIHJlY29yZHMsIGxhdW5jaGVkIGhpcyBmaXJzdCB0b3VyIGluIDE5NzAgYW5kIGJvYXN0cyBoYXZpbmcgcGVyZm9ybWVkIG92ZXIgNCwwMDAgdGltZXMgaW4gbW9yZSB0aGFuIDgwIGNvdW50cmllcy4gSGUgd2FzIGluZHVjdGVkIGludG8gdGhlIFJvY2sgYW5kIFJvbGwgSGFsbCBvZiBGYW1lIGluIDE5OTQuPC9wPgo8cD5IZSBoYXMgc3VmZmVyZWQgc2V2ZXJhbCBtZWRpY2FsIHNldGJhY2tzIG9mIGxhdGUsIGluY2x1ZGluZyBhIGJhY3RlcmlhbCBpbmZlY3Rpb24gbGFzdCB5ZWFyIHRoYXQgaGUgY29udHJhY3RlZCBkdXJpbmcgYSBTb3V0aCBBbWVyaWNhbiB0b3VyIGFuZCBhbiBFLiBjb2xpIGJhY3RlcmlhbCBpbmZlY3Rpb24gaW4gMjAwOS4gSGUmIzgyMTc7cyBhbHNvIHN1ZmZlcmVkIGFuIGFwcGVuZGljaXRpcyBhbmQgaGFzIGJlZW4gZml0dGVkIHdpdGggYSBwYWNlbWFrZXIuPC9wPgo8cD5Gcm9tIDE5NzAtNzYsIEpvaG4gcmVsZWFzZWQgMTAgb3JpZ2luYWwgc3R1ZGlvIGFsYnVtcyBhbmQgc2V2ZW4gY29uc2VjdXRpdmUgY2hhcnQgdG9wcGVycy4gSGUgcmVtYWluZWQgYSBoaXQgbWFrZXIgb3ZlciB0aGUgZm9sbG93aW5nIGZvdXIgZGVjYWRlcywgZnJvbSAmIzgyMjA7VGhlIExpb24gS2luZyYjODIyMTsgc291bmR0cmFjayBzb25nICYjODIyMDtDYW4gWW91IEZlZWwgdGhlIExvdmUgVG9uaWdodCYjODIyMTsgdG8gYSByZXZpc2lvbiBvZiBoaXMgTWFyaWx5biBNb25yb2Ugb2RlICYjODIyMDtDYW5kbGUgaW4gdGhlIFdpbmQsJiM4MjIxOyByZWxlYXNlZCBpbiAxOTk3IGFmdGVyIHRoZSBkZWF0aCBvZiBKb2huJiM4MjE3O3MgZnJpZW5kIFByaW5jZXNzIERpYW5hIGFuZCBvbmUgb2YgdGhlIGJlc3Qtc2VsbGluZyBzaW5nbGVzIG9mIGFsbCB0aW1lLjwvcD4K