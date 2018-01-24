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Elton John announces farewell tour, with Cleveland stop Nov. 3
Published: January 24, 2018 - 1:54 PM | Updated: January 24, 2018 - 3:51 PM
By Mesfin Fekadu
Associated Press
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