Girls learn to be rock stars at camp

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Instructor Jeri Sapronetti (left) helps campers Kelly Baird, 10, (center left) Arawen Hernandez ,13 (center right) and Sophie Becker (right) work on their song during the 2018 Girl's Rock Camp at the First Unitarian Universalist Church of Akron on July 16, 2018 in Akron, Ohio. (Mike Cardew/BeaconJournal/Ohio.com)
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Keyboardist Hannah Wynn (left) Sophie Becker (center) listen to instructor Natalie Martin during the 2018 Girl's Rock Camp at the First Unitarian Universalist Church of Akron on July 16, 2018 in Akron, Ohio. (Mike Cardew/BeaconJournal/Ohio.com)
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Drummer Gianna Richards, 11 listens as Timari Kelker, 14 (center) and Nina Hahn 15 (right) work out a part of their group's song during the 2018 Girl's Rock Camp at the First Unitarian Universalist Church of Akron on July 17, 2018 in Akron, Ohio. (Mike Cardew/BeaconJournal/Ohio.com)
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Nina Hahn, 15 (left) practices her guitar part with instructor Cait McCoy during the 2018 Girl's Rock Camp at the First Unitarian Universalist Church of Akron on July 16, 2018 in Akron, Ohio. (Mike Cardew/BeaconJournal/Ohio.com)
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Nina Hahn, 15 (left) practices her guitar part during the 2018 Girl's Rock Camp at the First Unitarian Universalist Church of Akron on July 16, 2018 in Akron, Ohio. (Mike Cardew/BeaconJournal/Ohio.com)
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Keyboardist Sophie Becker practices during the 2018 Girl's Rock Camp at the First Unitarian Universalist Church of Akron on July 17, 2018 in Akron, Ohio. (Mike Cardew/BeaconJournal/Ohio.com)
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Guitarist Nina Hahn, 15 and Timari Kelker, 14 (right) play with their band at the 2018 Girl's Rock Camp performance at Jilly's Music Room on Friday, July 13, 2018 in Akron, Ohio. (Mike Cardew/BeaconJournal/Ohio.com)
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Timari Kelker, 14 of Akron performs the original song her band wrote at Jilly's Music Room for the 2018 Girl's Rock Camp concert on Friday, July 13, 2018 in Akron, Ohio. Keyboardist Hannah Wynn is in the background. (Mike Cardew/BeaconJournal/Ohio.com)
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Arawen Hernandez ,13 (left) Sophie Becker (center) and Kelly Baird, 10, perform at Jilly's Music Room for the 2018 Girl's Rock Camp concert on Friday, July 13, 2018 in Akron, Ohio. (Mike Cardew/BeaconJournal/Ohio.com)
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Kelly Baird, 10, gets ready to perform with her band at Jilly's Music Room for the 2018 Girl's Rock Camp concert on Friday, July 13, 2018 in Akron, Ohio. (Mike Cardew/BeaconJournal/Ohio.com)
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Kelly Baird, 10, keeps a steady beat during the 2018 Girl's Rock Camp at the First Unitarian Universalist Church of Akron on Tuesday, July 17, 2018 in Akron, Ohio. (Mike Cardew/BeaconJournal/Ohio.com)
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