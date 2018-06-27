Joe Jackson, patriarch of the Jackson family, dies at 89

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ORVcgWU9SSzogSm9zZXBoIEphY2tzb24sIHRoZSBzdHJvbmcsIGZlYXJzb21lIHBhdHJpYXJjaCBvZiB0aGUgbXVzaWNhbCBKYWNrc29uIGZhbWlseSwgaGFzIGRpZWQsIGFjY29yZGluZyB0byBhIHBlcnNvbiBjbG9zZSB0byB0aGUgZmFtaWx5LjwvcD4KPHA+VGhlIHBlcnNvbiwgd2hvIHNwb2tlIG9uIHRoZSBjb25kaXRpb24gb2YgYW5vbnltaXR5IGJlY2F1c2UgdGhlIHBlcnNvbiB3YXMgbm90IGFsbG93ZWQgdG8gZGlzY3VzcyB0aGUgdG9waWMgcHVibGljbHksIHRvbGQgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgb24gV2VkbmVzZGF5IHRoYXQgSmFja3NvbiBkaWVkIGJ1dCBoYWQgbm8gYWRkaXRpb25hbCBpbmZvcm1hdGlvbi4gSGUgd2FzIDg5LjwvcD4KPHA+SmFja3NvbiB3YXMgYSBndWl0YXJpc3Qgd2hvIHB1dCBoaXMgb3duIG11c2ljYWwgYW1iaXRpb25zIGFzaWRlIHRvIHdvcmsgaW4gdGhlIHN0ZWVsIG1pbGxzIHRvIHN1cHBvcnQgaGlzIHdpZmUgYW5kIG5pbmUgY2hpbGRyZW4gaW4gR2FyeSwgSW5kaWFuYS4gQnV0IGhlIGZhciBzdXJwYXNzZWQgaGlzIG93biBkcmVhbXMgdGhyb3VnaCBoaXMgY2hpbGRyZW4sIHBhcnRpY3VsYXJseSBoaXMgZXhjZXB0aW9uYWxseSBnaWZ0ZWQgc2V2ZW50aCBjaGlsZCwgTWljaGFlbC4gRnJvbnRlZCBieSB0aGUgdGhlbi1waW50LXNpemVkIHdvbmRlciBhbmQgYnJvdGhlcnMgSmVybWFpbmUsIE1hcmxvbiwgVGl0byBhbmQgSmFja2llLCB0aGUgSmFja3NvbiA1IHdhcyBhbiBpbnN0YW50IHNlbnNhdGlvbiBpbiAxOTY5IGFuZCBiZWNhbWUgdGhlIGZpcnN0IHBoYXNlIG9mIHN1cGVyc3RhcmRvbSBmb3IgdGhlIEphY2tzb24gZmFtaWx5LiBPdmVyIHRoZSBmb2xsb3dpbmcgZGVjYWRlcywgbWlsbGlvbnMgd291bGQgbGlzdGVuIHRvIGJvdGggZ3JvdXAgYW5kIHNvbG8gcmVjb3JkaW5ncyBieSB0aGUgSmFja3NvbiA1ICh3aG8gbGF0ZXIgYmVjYW1lIGtub3duIGFzIFRoZSBKYWNrc29ucykgYW5kIE1pY2hhZWwgd291bGQgYmVjb21lIG9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCBwb3B1bGFyIGVudGVydGFpbmVycyBpbiBoaXN0b3J5LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGFyZSBkZWVwbHkgc2FkZGVuZWQgYnkgTXIuIEphY2tzb24mIzgyMTc7cyBwYXNzaW5nIGFuZCBleHRlbmQgb3VyIGhlYXJ0ZmVsdCBjb25kb2xlbmNlcyB0byBNcnMuIEthdGhlcmluZSBKYWNrc29uIGFuZCB0aGUgZmFtaWx5LiAgSm9lIHdhcyBhIHN0cm9uZyBtYW4gd2hvIGFja25vd2xlZGdlZCBoaXMgb3duIGltcGVyZmVjdGlvbnMgYW5kIGhlcm9pY2FsbHkgZGVsaXZlcmVkIGhpcyBzb25zIGFuZCBkYXVnaHRlcnMgZnJvbSB0aGUgc3RlZWwgbWlsbHMgb2YgR2FyeSwgSW5kaWFuYSB0byB3b3JsZHdpZGUgcG9wIHN1cGVyc3RhcmRvbS48L3A+CjxwPk1pY2hhZWwgSmFja3NvbiYjODIxNztzIGVzdGF0ZSByZWxlYXNlZCBhIHN0YXRlbWVudCBtb3VybmluZyB0aGUgZGVhdGguPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGRlZXBseSBzYWRkZW5lZCBieSBNci4gSmFja3NvbiYjODIxNztzIHBhc3NpbmcgYW5kIGV4dGVuZCBvdXIgaGVhcnRmZWx0IGNvbmRvbGVuY2VzIHRvIE1ycy4gS2F0aGVyaW5lIEphY2tzb24gYW5kIHRoZSBmYW1pbHkuICBKb2Ugd2FzIGEgc3Ryb25nIG1hbiB3aG8gYWNrbm93bGVkZ2VkIGhpcyBvd24gaW1wZXJmZWN0aW9ucyBhbmQgaGVyb2ljYWxseSBkZWxpdmVyZWQgaGlzIHNvbnMgYW5kIGRhdWdodGVycyBmcm9tIHRoZSBzdGVlbCBtaWxscyBvZiBHYXJ5LCBJbmRpYW5hIHRvIHdvcmxkd2lkZSBwb3Agc3VwZXJzdGFyZG9tLCYjODIyMTsgIHNhaWQgSm9obiBCcmFuY2EgYW5kIEpvaG4gTWNDbGFpbiwgY28tZXhlY3V0b3JzIG9mIHRoZSBlc3RhdGUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7UGFwYSBKb2UsJiM4MjIxOyBhcyBoZSB3b3VsZCBiZWNvbWUga25vd24sIHJ1bGVkIHRocm91Z2ggaGlzIHN0ZXJuLCBpbnRpbWlkYXRpbmcgYW5kIHVuZmxpbmNoaW5nIHByZXNlbmNlLCB3aGljaCBiZWNhbWUgc28gaW5kZWxpYmxlIGl0IHdhcyBwYXJ0IG9mIGJsYWNrIHBvcHVsYXIgY3VsdHVyZSwgZXZlbiByZWZlcmVuY2VkIGluIHNvbmcgYW5kIG9uIFRWLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgYmFkLCByZWFsIGJhZCBNaWNoYWVsIEphY2tzb24sIE5vdyBJJiM4MjE3O20gbWFkLCByZWFsIG1hZCBKb2UgSmFja3NvbiwmIzgyMjE7IEthbnllIFdlc3Qgcmh5bWVkIGluIEtlcmkgSGlsc29uJiM4MjE3O3MgMjAwOSBoaXQsICYjODIyMDtLbm9jayBZb3UgRG93bi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5NaWNoYWVsIGFuZCBvdGhlciBzaWJsaW5ncyB3b3VsZCBhbGxlZ2UgcGh5c2ljYWwgYWJ1c2UgYXQgdGhlaXIgZmF0aGVyJiM4MjE3O3MgaGFuZHMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7ZCBwZXJmb3JtIGZvciBoaW0gYW5kIGhlJiM4MjE3O2QgY3JpdGlxdWUgdXMuIElmIHlvdSBtZXNzZWQgdXAsIHlvdSBnb3QgaGl0LCBzb21ldGltZXMgd2l0aCBhIGJlbHQsIHNvbWV0aW1lcyB3aXRoIGEgc3dpdGNoLiBNeSBmYXRoZXIgd2FzIHJlYWwgc3RyaWN0IHdpdGggdXMgJiM4MjEyOyByZWFsIHN0cmljdCwmIzgyMjE7IE1pY2hhZWwgSmFja3NvbiB3cm90ZSBpbiBoaXMgMTk4NSBhdXRvYmlvZ3JhcGh5ICYjODIyMDtNb29ud2Fsay4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5MYVRveWEgSmFja3NvbiB3b3VsZCBnbyBhcyBmYXIgYXMgdG8gYWNjdXNlIGhpbSBvZiBzZXh1YWwgYWJ1c2UgaW4gdGhlIGVhcmx5IDE5OTBzLCB3aGVuIHNoZSB3YXMgZXN0cmFuZ2VkIGZyb20gaGVyIGVudGlyZSBmYW1pbHksIGJ1dCBzaGUgbGF0ZXIgcmVjYW50ZWQsIHNheWluZyBoZXIgZm9ybWVyIGh1c2JhbmQgaGFkIGNvZXJjZWQgaGVyIHRvIG1ha2Ugc3VjaCBjbGFpbXMuIFNoZSBhbmQgaGVyIGZhdGhlciBsYXRlciByZWNvbmNpbGVkLjwvcD4KPHA+QnkgdGhlIHRpbWUgdGhleSB3ZXJlIGFkdWx0cywgbW9zdCBvZiB0aGUgSmFja3NvbiBzaWJsaW5ncyBoYWQgZGlzbWlzc2VkIGhpbSBhcyB0aGVpciBtYW5hZ2VyOyBNaWNoYWVsIGFuZCBKb3NlcGgmIzgyMTc7cyByZWxhdGlvbnNoaXAgd2FzIGZhbW91c2x5IGZyYWN0dXJlZDsgTWljaGFlbCBKYWNrc29uIHJldmVyZWQgaGlzIG1vdGhlciBLYXRoZXJpbmUgYnV0IGtlcHQgaGlzIGRpc3RhbmNlIGZyb20gSm9zZXBoLjwvcD4KPHA+SG93ZXZlciwgZHVyaW5nIHNvbWUgb2YgaGlzIHNvbiYjODIxNztzIG1vc3QgZGlmZmljdWx0IHRpbWVzLCBpbmNsdWRpbmcgaGlzIDIwMDQgbW9sZXN0YXRpb24gdHJpYWwsIEpvc2VwaCB3YXMgYnkgaGlzIHNpZGUsIGFuZCBNaWNoYWVsIGFja25vd2xlZGdlZCB0aGVpciBjb21wbGljYXRlZCByZWxhdGlvbnNoaXAgaW4gYSAyMDAxIHNwZWVjaCBhYm91dCBoZWFsdGh5IHJlbGF0aW9uc2hpcHMgYmV0d2VlbiBwYXJlbnRzIGFuZCB0aGVpciBjaGlsZHJlbjo8L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIGhhdmUgYmVndW4gdG8gc2VlIHRoYXQgZXZlbiBteSBmYXRoZXImIzgyMTc7cyBoYXJzaG5lc3Mgd2FzIGEga2luZCBvZiBsb3ZlLCBhbiBpbXBlcmZlY3QgbG92ZSwgdG8gYmUgc3VyZSwgYnV0IGxvdmUgbm9uZXRoZWxlc3MuIEhlIHB1c2hlZCBtZSBiZWNhdXNlIGhlIGxvdmVkIG1lLiBCZWNhdXNlIGhlIHdhbnRlZCBubyBtYW4gZXZlciB0byBsb29rIGRvd24gYXQgaGlzIG9mZnNwcmluZywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICAmIzgyMjA7QW5kIG5vdyB3aXRoIHRpbWUsIHJhdGhlciB0aGFuIGJpdHRlcm5lc3MsIEkgZmVlbCBibGVzc2luZy4gSW4gdGhlIHBsYWNlIG9mIGFuZ2VyLCBJIGhhdmUgZm91bmQgYWJzb2x1dGlvbi4gQW5kIGluIHRoZSBwbGFjZSBvZiByZXZlbmdlIEkgaGF2ZSBmb3VuZCByZWNvbmNpbGlhdGlvbi4gQW5kIG15IGluaXRpYWwgZnVyeSBoYXMgc2xvd2x5IGdpdmVuIHdheSB0byBmb3JnaXZlbmVzcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5JbiBoaXMgYXV0b2Jpb2dyYXBoeSwgSm9zZXBoIEphY2tzb24gYWNrbm93bGVkZ2VkIGhhdmluZyBiZWVuIGEgc3Rlcm4gcGFyZW50LCBzYXlpbmcgaGUgYmVsaWV2ZWQgaXQgd2FzIHRoZSBvbmx5IHdheSB0byBwcmVwYXJlIGhpcyBjaGlsZHJlbiBmb3IgdGhlIHRvdWdoIHdvcmxkIG9mIHNob3cgYnVzaW5lc3MuIEhvd2V2ZXIsIGhlIGFsd2F5cyBkZW5pZWQgcGh5c2ljYWxseSBhYnVzaW5nIGhpcyBjaGlsZHJlbi48L3A+CjxwPkpvc2VwaCBXYWx0ZXIgSmFja3NvbiB3YXMgYm9ybiBpbiBGb3VudGFpbiBIaWxsLCBBcmthbnNhcywgb24gSnVseSAyNiwgMTkyOSwgdGhlIGVsZGVzdCBvZiBmb3VyIGNoaWxkcmVuLiBIaXMgZmF0aGVyLCBTYW11ZWwgSmFja3Nvbiwgd2FzIGEgaGlnaCBzY2hvb2wgdGVhY2hlciwgYW5kIGhpcyBtb3RoZXIsIENyeXN0YWwgTGVlIEtpbmcsIHdhcyBhIGhvdXNld2lmZS48L3A+CjxwPlRoZSBjb3VwbGUgc3BsaXQgdXAgd2hlbiBKYWNrc29uIHdhcyAxMi4gSGUgbW92ZWQgd2l0aCBoaXMgZmF0aGVyIHRvIE9ha2xhbmQsIENhbGlmLiwgd2hpbGUgaGlzIG1vdGhlciBtb3ZlZCB0byBFYXN0IENoaWNhZ28sIEluZGlhbmEuIFdoZW4gaGUgdHVybmVkIDE4LCBoZSBtb3ZlZCB0byBJbmRpYW5hIHRvIGxpdmUgbmVhciBoaXMgbW90aGVyLiBJdCB3YXMgdGhlcmUgdGhhdCBoZSBtZXQgYW5kIG1hcnJpZWQgS2F0aGVyaW5lIFNjcnVzZS48L3A+CjxwPkluIHRoZSAxOTUwcywgaGUgaGFkIHRyaWVkIHRvIGxhdW5jaCBoaXMgb3duIG11c2ljIGNhcmVlciBhcyBhIGd1aXRhcmlzdCwgYnV0IGhlIGNhbWUgdG8gcmVhbGl6ZSB0aGUgdHJ1bHkgZ2lmdGVkIG11c2ljaWFucyBpbiBoaXMgZmFtaWx5IHdlcmUgaGlzIGNoaWxkcmVuLjwvcD4KPHA+SGUgbGF1bmNoZWQgYSBncm91cCBpbiAxOTYyIHRoYXQgZmVhdHVyZWQgaGlzIHRocmVlIGVsZGVzdCBzb25zICYjODIxMjsgSmFja2llLCBUaXRvIGFuZCBKZXJtYWluZSAmIzgyMTI7IGFuZCB0d28gbmVpZ2hib3JzLiBIZSBldmVudHVhbGx5IHJlcGxhY2VkIHRoZSBuZWlnaGJvcnMgd2l0aCBicm90aGVycyBNaWNoYWVsIGFuZCBNYXJsb24sIGFuZCB0aGUgSmFja3NvbiBGaXZlIHdlbnQgcHJvZmVzc2lvbmFsIGluIDE5NjYuIEJ5IDE5NjksIHRoZXkgaGFkIHNpZ25lZCB0byBNb3Rvd24sIHdoZW4gdGhlaXIgYnViYmxlIGd1bSBzb3VsLXBvcCBoeWJyaWQgd291bGQgY3JlYXRlIEJlYXRsZS1saWtlIG1hbmlhLCB3aXRoIGhpdHMgaW5jbHVkaW5nICYjODIyMDtJIFdhbnQgWW91IEJhY2ssJiM4MjIxOyAmIzgyMjA7QUJDJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bGwgQmUgVGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+TWljaGFlbCwgd2hvIGpvaW5lZCB0aGUgZ3JvdXAgYXQgYWdlIDgsIHdhcyBpdHMgc2hvd3N0b3BwZXIgZnJvbSB0aGUgYmVnaW5uaW5nLiBBIGJyaWdodC1leWVkIGJ1bmRsZSBvZiBlbmVyZ3kgd2l0aCBhIHNvYXJpbmcgdm9pY2UgYW5kIGR5bmFtaWMgZGFuY2UgbW92ZXMsIGhlIHF1aWNrbHkgYmVjYW1lIHRoZSBsZWFkIHNpbmdlci48L3A+CjxwPkpvZSBKYWNrc29uIGxpdGVyYWxseSBkcm92ZSBoaXMga2lkcyB0byBzdWNjZXNzLCB0YWtpbmcgdGhlbSBhcm91bmQgdGhlIGNvdW50cnkgbG9va2luZyBmb3Igc2luZ2luZyBlbmdhZ2VtZW50cyBhbmQgcmVjb3JkaW5nIG9wcG9ydHVuaXRpZXMuPC9wPgo8cD5SYW5keSwgdGhlIHlvdW5nZXN0IEphY2tzb24gYnJvdGhlciwgcmVwbGFjZWQgSmVybWFpbmUgaW4gdGhlIG1pZC0xOTcwcyB3aGVuIHRoZSBncm91cCBsZWZ0IE1vdG93biBhbmQgYmVjYW1lIFRoZSBKYWNrc29ucyBhdCBDQlM7IEplcm1haW5lLCB0aGVuIG1hcnJpZWQgdG8gZm91bmRlciBCZXJyeSBHb3JkeSYjODIxNztzIGRhdWdodGVyIEhhemVsLCBzdGF5ZWQgYmVoaW5kIGFuZCBsYXVuY2hlZCBhIHNvbG8gY2FyZWVyLjwvcD4KPHA+V2hpbGUgTWljaGFlbCYjODIxNztzIHN1Y2Nlc3MgYXMgYSBzb2xvIHBlcmZvcm1lciB3b3VsZCBldmVudHVhbGx5IGR3YXJmIHRoYXQgb2YgdGhlIHJlc3Qgb2YgaGlzIGZhbWlseSwgSmFuZXQgd291bGQgYmVjb21lIGFub3RoZXIgbXVsdGlwbGF0aW51bSBzdXBlcnN0YXI7IEpvZSBKYWNrc29uIGluaXRpYWxseSBtYW5hZ2VkIGhlciBjYXJlZXIgdG9vLCBwdXR0aW5nIGhlciBpbiB0aGUgSmFja3NvbnMmIzgyMTc7IHZhcmlldHkgc2hvdyBpbiB0aGUgZWFybHkgMTk3MHMsIHdoZXJlIHNoZSBjaGFybWVkIHdpdGggaGVyIE1hZSBXZXN0IHJvdXRpbmUsIGFuZCBzaGVwaGVyZGluZyBoZXIgYWN0aW5nIGNhcmVlciBvbiBzaG93cyBsaWtlICYjODIyMDtHb29kIFRpbWVzLiYjODIyMTsgQnV0IGFmdGVyIHNoZSBwdXQgb3V0ICYjODIyMDtDb250cm9sLCYjODIyMTsgaGVyIGJyZWFrdGhyb3VnaCBhbGJ1bSBhdCAxOSwgc29vbiBhZnRlciwgc2hlIHRvbyB3b3VsZCBzZXZlciBtYW5hZ2VyaWFsIHRpZXMgd2l0aCBoZXIgZmF0aGVyLjwvcD4KPHA+SW4gYSAyMDAzIGludGVydmlldyB3aXRoIE1hcnRpbiBCYXNoaXIsIE1pY2hhZWwgSmFja3NvbiB0ZWFyZWQgdXAgd2hlbiBkaXNjdXNzaW5nIHRoZSBhbGxlZ2VkIGFidXNlLCBzYXlpbmcgaGUgd291bGQgc29tZXRpbWVzIHZvbWl0IG9yIGZhaW50IGF0IHRoZSBzaWdodCBvZiBoaXMgZmF0aGVyIGJlY2F1c2UgaGUgd2FzIHNvIHNjYXJlZCBvZiBoaW0uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2Ugd2VyZSB0ZXJyaWZpZWQgb2YgaGltLiBUZXJyaWZpZWQsIEkgY2FuJiM4MjE3O3QgdGVsbCB5b3UgSSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayB0byB0aGlzIGRheSBoZSByZWFsaXplcyBob3cgc2NhcmVkLCBzY2FyZWQsJiM4MjIxOyBzYWlkIEphY2tzb24sIHdobyBhZGRlZCB0aGF0IGhpcyBmYXRoZXIgd291bGQgb25seSBhbGxvdyBoaW0gdG8gY2FsbCBoaW0gYnkgaGlzIGZpcnN0IG5hbWUsIG5vdCAmIzgyMjA7ZGFkZHkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIGFsbGVnZWQgYWJ1c2Ugd2FzIG5vdCBqdXN0IHBoeXNpY2FsLiBNaWNoYWVsIEphY2tzb24sIHdobyBkcmFzdGljYWxseSBjaGFuZ2VkIGhpcyBmYWNlIHdpdGggcGxhc3RpYyBzdXJnZXJ5IHRocm91Z2ggdGhlIHllYXJzLCB0YWxrZWQgc2V2ZXJhbCB0aW1lcyBhYm91dCBob3cgaGlzIGZhdGhlciB3b3VsZCBtb2NrIHRoZSBzaXplIG9mIGhpcyBvbmNlLWJyb2FkIG5vc2UsIGNhbGxpbmcgaGltICYjODIyMDtiaWcgbm9zZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BZnRlciBNaWNoYWVsJiM4MjE3O3MgZGVhdGgsIEpvc2VwaCBKYWNrc29uIHN1ZWQgd2hlbiBpdCB3YXMgZGlzY2xvc2VkIHRoYXQgaGUgd2FzIG5vdCBpbmNsdWRlZCBpbiBNaWNoYWVsJiM4MjE3O3Mgd2lsbC4gTWljaGFlbCYjODIxNztzIG1vdGhlciBLYXRoZXJpbmUsIHdhcyBnaXZlbiBjdXN0b2R5IG9mIE1pY2hhZWwmIzgyMTc7cyB0aHJlZSBjaGlsZHJlbiBhbmQgdGhlIG1vbmV5IHRvIHN1cHBvcnQgdGhlbS4gQnV0IG5vbmUgb2YgdGhlIHNpYmxpbmdzIHdlcmUgbmFtZWQgYXMgaGVpcnMuPC9wPgo8cD5GYXRoZXIgYW5kIHNvbiBzZWVtZWQgdG8gaGF2ZSByZWNvbmNpbGVkIGZvciBhIHRpbWUgd2hlbiBNaWNoYWVsIEphY2tzb24gd2FzIG9uIHRyaWFsIG9uIGNoaWxkIG1vbGVzdGF0aW9uIGNoYXJnZXMuIEhpcyBmYXRoZXIgd2FzIGluIGNvdXJ0IHRvIGxlbmQgaGltIHN1cHBvcnQgbmVhcmx5IGV2ZXJ5IGRheSwgYW5kIE1pY2hhZWwgd2FzIGFjcXVpdHRlZCBvZiBhbGwgY291bnRzIGluIDIwMDUuIEJ1dCBoZSBsZWZ0IHRoZSBjb3VudHJ5IGFuZCB3aGVuIGhlIHJldHVybmVkLCB0aGV5IHdlcmUgbm90IGNsb3NlLjwvcD4KPHA+VG93YXJkIHRoZSBlbmQgb2YgaGlzIGxpZmUsIE1pY2hhZWwgZGlkIG5vdCBhbGxvdyBoaXMgZmF0aGVyIHRvIHZpc2l0IGhpcyBIb2xtYnkgSGlsbHMgaG9tZS4gQm9keWd1YXJkcyBzYWlkIHRoZXkgdHVybmVkIGF3YXkgSm9zZXBoIEphY2tzb24gd2hlbiBoZSBhcHBlYXJlZCBhdCB0aGUgZ2F0ZSB3YW50aW5nIHRvIHZpc2l0IGhpcyBncmFuZGNoaWxkcmVuLjwvcD4KPHA+QnkgMjAwNSwgbm8gbG9uZ2VyIGludm9sdmVkIGluIGhpcyBjaGlsZHJlbiYjODIxNztzIGNhcmVlcnMsIEpvc2VwaCBKYWNrc29uIGhhZCBsYXVuY2hlZCBhIGJvb3QgY2FtcCBmb3IgYXNwaXJpbmcgaGlwLWhvcCBhcnRpc3RzLCBwcm9tb3RpbmcgbHlyaWNzIHdpdGhvdXQgdnVsZ2FyaXR5IGFuZCBzcG9uc29yaW5nIGNvbXBldGl0aW9ucyBmb3IgeW91bmcgYXJ0aXN0cyBmcm9tIGFjcm9zcyB0aGUgY291bnRyeS4gSGUgc3BlbnQgbW9zdCBvZiBoaXMgdGltZSBhdCBhIGhvbWUgaW4gTGFzIFZlZ2FzIGFuZCB0cmF2ZWxlZCB0aGUgY291bnRyeSBhdWRpdGlvbmluZyB0YWxlbnQgZm9yIHRoZSBjb21wZXRpdGlvbi48L3A+CjxwPkZvciBtYW55IHllYXJzIGJlZm9yZSB0aGF0LCBoZSBhbmQgaGlzIHdpZmUgaGFkIGxpdmVkIGluIGFuIGVzdGF0ZSB0aGV5IGJ1aWx0IGluIExvcyBBbmdlbGVzJiM4MjE3OyBTYW4gRmVybmFuZG8gVmFsbGV5IHdoZXJlIGhlIGhhZCBob3BlZCBoaXMgY2hpbGRyZW4gd291bGQgcmVtYWluIHdpdGggaGltIGF0IGxlYXN0IHVudGlsIHRoZXkgd2VyZSBtYXJyaWVkIGFuZCBwZXJoYXBzIGV2ZW4gYWZ0ZXJ3YXJkLiBCdXQgdGhlcmUgd2VyZSBlc3RyYW5nZW1lbnRzLCBhbmQgSmFja3NvbiwgYSBkYW5keSB3aG8gd29yZSBhIHBlbmNpbC10aGluIG11c3RhY2hlIGFuZCBodWdlIGRpYW1vbmQgcGlua3kgcmluZywgYnV0IGZhY2VkIGFsbGVnYXRpb25zIGJ5IGhpcyB3aWZlIG9mIGluZmlkZWxpdHkuKEFQIFN0eWxlIDEpICAgU2hlIGZpbGVkIGZvciBkaXZvcmNlIHR3aWNlIGJ1dCBuZXZlciBmb2xsb3dlZCB0aHJvdWdoLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGp1c3QgbGV0IG91ciB0cm91YmxlcyBkaWUgb3V0LCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkIGluIDE5ODgsIGZvbGxvd2luZyBhIHJlY29uY2lsaWF0aW9uLiAmIzgyMjA7V2Ugc3Vydml2ZWQuIFdlIGxvdmUgZWFjaCBvdGhlciwgYW5kIHdlIGhhdmUgY2hpbGRyZW4uIFRoYXQmIzgyMTc7cyB3aHkgd2UmIzgyMTc7cmUgdG9nZXRoZXIuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+V2hlbiBEci4gQ29ucmFkIE11cnJheSB3ZW50IG9uIHRyaWFsIGluIDIwMTAsIGNoYXJnZWQgaW4gTWljaGFlbCYjODIxNztzIG92ZXJkb3NlIGRlYXRoIGZyb20gcHJvcG9mb2wsIEpvc2VwaCBhbmQgS2F0aGVyaW5lIGF0dGVuZGVkIGNvdXJ0IHdpdGggc2V2ZXJhbCBvZiBNaWNoYWVsJiM4MjE3O3Mgc2libGluZ3MuIE11cnJheSYjODIxNztzIGNvbnZpY3Rpb24gb2YgaW52b2x1bnRhcnkgbWFuc2xhdWdodGVyIHByb3ZpZGVkIHNvbWUgbWVhc3VyZSBvZiBjb21mb3J0IGZvciB0aGUgZmFtaWx5LjwvcD4KPHA+Sm9lIEphY2tzb24gaXMgc3Vydml2ZWQgYnkgaGlzIHdpZmUsIGhpcyBjaGlsZHJlbiBhbmQgbW9yZSB0aGFuIHR3byBkb3plbiBncmFuZGNoaWxkcmVuLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Gb3JtZXIgQVAgU3BlY2lhbCBDb3JyZXNwb25kZW50IExpbmRhIERldXRzY2ggY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQgYW5kIEFQIEVudGVydGFpbm1lbnQgV3JpdGVyIE5la2VzYSBNdW1iaSBNb29keSBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+Cg==