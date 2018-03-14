Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
k.d. lang talks about her Ingénue Tour on eve of Akron show
Published: March 14, 2018 - 4:28 PM
Full Screen Linked Image
By Malcolm X Abram
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Adults walk out of old school building to support student marches across the country Updated March 14th, 2018 5:31 PM
Webb’s World: Sentimental trip stepping on Legos, one brick at a time, at Great Lakes Science Center Updated March 14th, 2018 5:09 PM
Movie Openings: ‘Tomb Raider,’ ‘Love, Simon,’ ‘7 Days in Entebbe’ Updated March 14th, 2018 4:35 PM
Movies: Hitchcock’s ‘Vertigo’ on the big screen, ‘A Fantastic Woman’ at the Nightlight Updated March 14th, 2018 4:34 PM

THE LATEST

Adults walk out of old school building to support student marches across the country Updated March 14th, 2018 5:31 PM
Hue Jackson says Browns expect Tyrod Taylor to ‘be our quarterback’ and ‘help us get to winning as quickly as possible’ Updated March 14th, 2018 5:25 PM
Several injured in Ohio bus collision with car Updated March 14th, 2018 5:00 PM
PHOTOS: Cleveland Browns Joe Thomas Updated March 14th, 2018 4:49 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal