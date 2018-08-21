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MTV VMAs was a shocking event, for the wrong reasons
Published: August 21, 2018 - 7:21 AM | Updated: August 21, 2018 - 7:28 AM
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Mesfin Fekadu

Associated Press

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