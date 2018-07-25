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People in the news: Demi Lovato, Cher, Phillip Glass, Reba McEntire, Wayne Shorter
Published: July 25, 2018 - 10:15 PM | Updated: July 25, 2018 - 10:55 PM
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