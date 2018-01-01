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People in the News, Jan. 2: Gretchen Carlson, Mariah Carey, Reese Witherspoon, Shonda Rhimes, Jennifer Aniston
Published: January 1, 2018 - 9:26 PM | Updated: January 1, 2018 - 10:43 PM
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