Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
People in the News: Jason Momoa, Gal Gadot, Chris Pratt, Johnny Depp, Nicole Kidman, James Wan, German astronaut Alexander Gerst
Published: July 21, 2018 - 6:36 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

People in the News: Jason Momoa, Gal Gadot, Chris Pratt, Johnny Depp, Nicole Kidman, James Wan, German astronaut Alexander Gerst Updated July 21st, 2018 6:36 PM
Treasury secretary at summit: Trump not threatening Fed’s independence Updated July 21st, 2018 6:15 PM
Democratic consultants pulled into Manafort trial Updated July 21st, 2018 5:38 PM
Judge rejects U.S. efforts to strip terrorist of citizenship Updated July 21st, 2018 5:26 PM

THE LATEST

Akron’s Bowery Development gets needed backing; brewery, restaurants may be part of downtown mix Updated July 21st, 2018 6:36 PM
Trump’s attendance poor at intelligence briefings, schedule shows Updated July 21st, 2018 5:34 PM
Survivors recount deadly duck boat sinking in Branson, Mo. Updated July 21st, 2018 5:23 PM
Hamas accepts cease-fire after massive Israeli Gaza strikes Updated July 21st, 2018 5:21 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal