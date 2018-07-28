Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
People in the News: Kendrick Lamar, Courtney Kemp, 50 Cent, Dapper Dan, Beyonce, Dan Reynolds of Imagine Dragons
Published: July 28, 2018 - 8:36 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

People in the News: Kendrick Lamar, Courtney Kemp, 50 Cent, Dapper Dan, Beyonce, Dan Reynolds of Imagine Dragons July 28th, 2018 8:36 PM
Next ‘Star Wars’ film to use unreleased Carrie Fisher footage July 27th, 2018 10:03 PM
People in the News: Carrie Fisher, Mark Hamill, Billy Dee Williams, J.J. Abrams, ill Smith, Jordan Peele, Kirsten Dunst, Robert Downey Jr. July 27th, 2018 8:09 PM
Things to Do, July 28: Akron Arts Expo; Wizardly World of Kent; Adopt-A-Thon; Engelbert Humperdinck; National Day of Dance July 27th, 2018 5:08 PM

THE LATEST

Indians great Jim Thome going into the Hall of Fame remembering Cleveland fans and a second chance he was given July 28th, 2018 9:10 PM
Tigers 2, Indians 1: Two-run homer by JaCoby Jones enough to beat Indians July 28th, 2018 9:01 PM
DNA to X-ray: Military has tools to ID remains from N. Korea July 28th, 2018 7:41 PM
Historic Akron church could get new life after devastating fire July 28th, 2018 7:22 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal