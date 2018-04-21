Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
People in the News: Queen Elizabeth, Roberta Flack, Taylor Swift, Sting, Tom Jones, Jamie Cullum, Kylie Minogue, Prince William, Prince Harry, Kate, Meghan Markle
Published: April 21, 2018 - 11:26 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

People in the News: Queen Elizabeth, Roberta Flack, Taylor Swift, Sting, Tom Jones, Jamie Cullum, Kylie Minogue, Prince William, Prince Harry, Kate, Meghan Markle April 21st, 2018 11:26 PM
Things to Do, April 22: Healthy Kids Day; Israel Festival; Earth Day; Rick Astley April 21st, 2018 9:31 PM
Verne Troyer, Mini-Me from ‘Austin Powers’ films dead at 49 April 21st, 2018 6:05 PM
Jonas brother, where art thou? Kicking off UA’s 2018 SpringFest April 20th, 2018 10:51 PM

THE LATEST

Race: Building Bridges — About the series April 21st, 2018 11:00 PM
Things to Do, April 22: Healthy Kids Day; Israel Festival; Earth Day; Rick Astley April 21st, 2018 9:31 PM
Attorney challenges anti-panhandling law in Barberton April 21st, 2018 9:24 PM
Lobbyist tied to condo met with EPA chief, despite denials April 21st, 2018 9:10 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal