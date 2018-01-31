Ohio.com / Entertainment / Pop Music / Pop reviews: The Bad Plus, Gregg Hurwitz, Elmore James tribute
Published: January 31, 2018 - 8:12 PM
-
Image 1 of 3
-
Image 2 of 3
-
Image 3 of 3
Image 1 of 3
View Gallery
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5OZXZlciBTdG9wIElJPC9wPgo8cD5UaGUgQmFkIFBsdXM8L3A+CjxwPlNpbmNlIDE5OTAsIHRoYXQgc2NpZW50aWZpYyB0aHJlZXNvbWUgb2YgcHJvZ3Jlc3NpdmUgamF6emJvcywgdGhlIEJhZCBQbHVzLCBoYXMgYmVlbiB1bmlmaWVkIHRvd2FyZCBvbmUgZ29hbDogYW4gYW5ndWxhciwgcG9zdC1wb3N0LWJvcCB2ZXJzaW9uIG9mIG1hdGggcm9jay48L3A+CjxwPkZvdW5kZXJzIFJlaWQgQW5kZXJzb24gKGJhc3MpLCBEYXZlIEtpbmcgKGRydW1zKSBhbmQgRXRoYW4gSXZlcnNvbiAocGlhbm8pIHdlcmUgYnJvdGhlcnMgaW4gYXNrZXcgcmh5dGhtIGFuZCBjb21wbGV4IHNvbmdzbWl0aGluZywgc28gbXVjaCBzbyB0aGF0IGV2ZXJ5IGVsZW1lbnQgb2YgdGhlaXIgZWNjZW50cmljIGltcHJvdmlzYXRpb24gd2FzIGRyaXZlbiBieSBpbnN0aW5jdCBhbmQgaW50dWl0aW9uLiBTbyBJdmVyc29uJiM4MjE3O3MgMjAxNyBkZXBhcnR1cmUgY291bGQgaGF2ZSBzcGVsbGVkIGRpc2FzdGVyLCBpZiBub3QgZm9yIHRoZSBhcnJpdmFsIG9mIHNtYXJ0IGFuZCBzb3VsZnVsIGRhcmVkZXZpbCBwaWFuaXN0IE9ycmluIEV2YW5zLjwvcD4KPHA+UmF0aGVyIHRoYW4gcmVwbGFjZSBJdmVyc29uLCBFdmFucyAmIzgyMTI7IGEgUGx1cy1wYWwgd2l0aCBhIHNvbG8gY2FyZWVyJiM4MjE3O3MgZXF1YWwgZm9vdGluZyBpbiB0aGUgYXZhbnQtZ2FyZGUgYW5kIHJvbWFudGljIG1lbG9kaWNpc20gJiM4MjEyOyBtYWtlcyBoaXMgb3duIG1hcmssIHF1aWNrbHksIHdpdGggaGlzIG93biBicmFuZCBvZiBub2lzZSBhbmQgbnVhbmNlLiBUaG91Z2ggaGUgZml0cyB3aXRoaW4gdGhlIHJvbGUgb2Ygc3RyaWRlbnQgcGlhbm8gcGxheWVyIG9uIGNvbXBvc2l0aW9ucyBzdWNoIGFzIEFuZGVyc29uJiM4MjE3O3MgdGhyb2JiaW5nIDxlbT5TYWx2YWdlczwvZW0+IGFuZCBLaW5nJiM4MjE3O3MgaGF1bnRpbmcgPGVtPkxlYW4gaW4gdGhlIEFyY2h3YXk8L2VtPiwgRXZhbnMgaXMgdHJ1bHkgYSBCYWQgY29tcmFkZS1pbi1hcm1zIHdoZW4gaXQgY29tZXMgdG8gdGhlaXIgY29tcG9zaXRpb25hbCBzdGFrZXMuIDwvcD4KPHA+VGhlIHNpZGVzcGxpdHRpbmcgPGVtPkJvZmZhZGVtPC9lbT4gYW5kIHRoZSBwb2lnbmFudCA8ZW0+Q29tbWl0bWVudDwvZW0+IHdpdGggdGhlaXIgcGFzc2lvbmF0ZSByZXN0cyBhbmQgYnVzeSwgYnVveWFudCBjb2RhcyBzb3VuZCBhcyBtdWNoIGEgcGFydCBvZiBFdmFucyYjODIxNzsgY2F0YWxvZyBhcyBpdCBkb2VzIHRoYXQgb2YgVGhlIEJhZCBQbHVzIGdvaW5nIGZvcndhcmQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsgQS5ELiBBbW9yb3NpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlBoaWxhZGVscGhpYSBJbnF1aXJlcjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+U3RyYW5nZSBBbmdlbHM6IEluIEZsaWdodCBXaXRoIEVsbW9yZSBKYW1lczwvcD4KPHA+VmFyaW91cyBhcnRpc3RzPC9wPgo8cD5FbG1vcmUgSmFtZXMgaGFzIGJlZW4gZGVhZCA1NCB5ZWFycywgYW5kIHRoZSBibHVlcyBhcmVuJiM4MjE3O3QgZG9pbmcgdG9vIHdlbGwgZWl0aGVyLiBUaGlzIGxpdmVseSB0cmlidXRlIGFsYnVtIGdpdmVzIGJvdGggYSBib29zdC48L3A+CjxwPlRoZSBmYW4gYmFzZSBmb3IgdGhlIGtpbmQgb2YgbXVzaWMgSmFtZXMgcGVyZm9ybWVkIG1heSBiZSBzaHJpbmtpbmcsIGJ1dCB0aGUgcGFyYWRlIG9mIHRhbGVudCBvbiA8ZW0+U3RyYW5nZSBBbmdlbHM8L2VtPiBzaG93cyB0aGVyZSYjODIxNztzIHN0aWxsIGEgbG90IG9mIGxvdmUgYW1vbmcgY29udGVtcG9yYXJ5IG11c2ljaWFucy48L3A+CjxwPlNpbmdlcnMgd2hvIGNvbnRyaWJ1dGUgcm91c2luZyBjb3ZlcnMgaW5jbHVkZSBSb2RuZXkgQ3Jvd2VsbCwgU2hlbGJ5IEx5bm5lLCBBbGxpc29uIE1vb3JlciBhbmQgVG9tIEpvbmVzLCB3aG9zZSBXZWxzaCB2ZXJzaW9uIG9mIHVyYmFuIGJsdWVzIG9uIDxlbT5Eb25lIFNvbWVib2R5IFdyb25nPC9lbT4gaXMgYW4gaW1wcm9iYWJsZSBoaWdobGlnaHQuPC9wPgo8cD5CdXQgdGhlIHN0YXJzIGFyZSB0aGUgZ3VpdGFyaXN0cyBjaGFubmVsaW5nIEphbWVzJiM4MjE3OyBpbmZsdWVudGlhbCBzbGlkZSB3b3JrLiBUaGV5JiM4MjE3O3JlIGxlZCBieSBEb3VnIExhbmNpbywgd2hvIGxlYXZlcyBubyBuZWVkIGZvciB3b3JkcyBvbiB0aGUgaW5zdHJ1bWVudGFsIDxlbT5Cb2JieSYjODIxNztzIFJvY2s8L2VtPiBhbmQgdGhlIG5lYXItaW5zdHJ1bWVudGFsIDxlbT5IYXdhaWlhbiBCb29naWU8L2VtPi48L3A+CjxwPldhcnJlbiBIYXluZXMsIEJpbGx5IEdpYmJvbnMgYW5kIER1a2UgTGV2aW5lIGFsc28gd2llbGQgYSBtZWFuIGJvdHRsZW5lY2ssIGFuZCB0aGUgd2lzZSBkZWNpc2lvbiB0byByZWNvcmQgdGhlIGFsYnVtIGluIG1vbm8gc29tZWhvdyBtYWtlcyB0aGVpciBndWl0YXJzIHNvdW5kIGV2ZW4gbW9yZSBtb25zdHJvdXMuPC9wPgo8cD5UaGUgc2V0IGNvaW5jaWRlcyB3aXRoIEphbWVzJiM4MjE3OyAxMDB0aCBiaXJ0aGRheSwgYW5kIHRoZSBpbmNsdXNpb24gb2Ygc3R1ZGlvIGNoYXR0ZXIgcmVpbmZvcmNlcyB0aGUgcGFydHkgbW9vZC48L3A+CjxwPkphbWVzIGNhbiByZXN0IGluIHBlYWNlLCBiZWNhdXNlIGhpcyBtdXNpYyBsaXZlcy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyBTdGV2ZW4gV2luZTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Bc3NvY2lhdGVkIFByZXNzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5IZWxsYmVudDogYW4gT3JwaGFuIFggTm92ZWw8L3A+CjxwPkdyZWdnIEh1cndpdHo8L3A+CjxwPkV2YW4gU21vYWsgaXMga25vd24gYnkgbWFueSBhbGlhc2VzLCBpbmNsdWRpbmcgT3JwaGFuIFggYW5kIHRoZSBOb3doZXJlIE1hbi4gSW4gPGVtPkhlbGxiZW50PC9lbT4sIHRoZSBsYXRlc3Qgbm92ZWwgYnkgR3JlZ2cgSHVyd2l0eiBmZWF0dXJpbmcgdGhlIGZvcm1lciBnb3Zlcm5tZW50IGFzc2Fzc2luIHR1cm5lZCB2aWdpbGFudGUsIGEgY2FsbCBmb3IgaGVscCBxdWlja2x5IHR1cm5zIHBlcnNvbmFsLjwvcD4KPHA+V2hlbiBTbW9hayByZWNlaXZlcyBhIGNhbGwgZnJvbSBhIHBhcnRpY3VsYXIgbnVtYmVyLCBoZSBrbm93cyB0aGUgcGVyc29uIG9uIHRoZSBvdGhlciBlbmQgbmVlZHMgaGVscC4gSGUmIzgyMTc7cyBzaG9ja2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYSB2aWRlbyBtZXNzYWdlIGZyb20gSmFjayBKb2hucywgd2hvIHJlY3J1aXRlZCBoaW0gaW50byB0aGUgZWxpdGUgT3JwaGFuIHByb2dyYW0uIEhlIHdhdGNoZXMgYXMgSm9obnMsIGEgbWFuIGhlIGNoZXJpc2hlcywgaXMgdGhyb3duIG91dCBvZiBhbiBhaXJwbGFuZSBpbiBtaWRhaXIuIDwvcD4KPHA+VG9ybiBhcGFydCBieSBoaXMgbWVudG9yJiM4MjE3O3Mgc3VkZGVuIGRlYXRoIGF0IHRoZSBoYW5kcyBvZiBhbm90aGVyIE9ycGhhbiwgU21vYWsga25vd3MgaGUgaGFzIHRvIHN0b3AgYSBtYW4gbmFtZWQgVmFuIFNjaXZlciBvbmNlIGFuZCBmb3IgYWxsLiBJdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGhlbHAgdGhhdCB0aGlzIG1hbiByZXNwb25zaWJsZSBmb3IgSm9obnMmIzgyMTc7IGRlYXRoIGlzIGFsc28gdGhlIG5ldyBoZWFkIG9mIHRoZSBPcnBoYW4gcHJvZ3JhbS48L3A+CjxwPlNtb2FrIHJldHJpZXZlcyBhIHBhY2thZ2UgSm9obnMgbGVmdCBmb3IgaGltIGFuZCBpcyBhdHRhY2tlZCBieSBhIHRlZW5hZ2UgZ2lybC4gSGVyIGVsaXRlIHNraWxscyBzaG93IHNoZSBoYWQgYWxzbyBiZWVuIHRyYWluZWQgYnkgSm9obnMuIEl0IGRhd25zIG9uIGhpbSB0aGF0IHRoZSBwYWNrYWdlIGlzIHRoaXMgeW91bmcgZ2lybCBhbmQgaGUgaGFzIHRvIHByb3RlY3QgaGVyIGZyb20gdGhlIGtpbGxlcnMuPC9wPgo8cD5IdXJ3aXR6IGlzIGEgdGVycmlmaWMgdGhyaWxsZXIgd3JpdGVyLCBhbmQgaGUgZ2V0cyBiZXR0ZXIgd2l0aCBlYWNoIGluc3RhbGxtZW50LiBBbWlkIHRoZSBtYXloZW0sIGhlIGNyYWZ0cyBhIHRlbmRlciB0YWxlIG9mIHdoYXQgaXQgbWVhbnMgdG8gYmUgYSBwYXJlbnQgYW5kIHRoZSBpbXBvcnRhbmNlIG9mIGZhbWlseS4gSGUgYWxzbyBoYXMgYSBrbmFjayBmb3IgbW9tZW50cyBvZiBzaGVlciBmdW4gYW5kIGh1bW9yIG1peGVkIHdpdGggdGhlIGFjdGlvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyBKZWZmIEF5ZXJzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3M8L3N0cm9uZz48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Cleveland Browns 2018 NFL mock draft roundup: Rebuilding the offense in one draft?
Family of late local radio personality Jim Chenot sues Summa, doctors, claiming they caused his suicide
City-county-school district swap would bring jobs to downtown, 90 new homes to West Akron
Akron couple walks away from nearly $1 million on LeBron’s NBC game show ‘The Wall’
Cleveland Browns 2018 NFL mock draft roundup: Rebuilding the offense in one draft?
Cuyahoga Falls High School guidance counselor placed on leave for unbecoming conduct and revealing student information
Professional softball: Future of Akron Racers in doubt, no pro games to be played at Firestone Stadium in 2018
Nate Ulrichs Browns analysis: Senior Bowl practices confirm No. 1 overall pick should come down to Sam Darnold, Josh Rosen