‘Queen of Soul’ Aretha Franklin has died at 76

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X Aretha Franklin illustration for ENJOY centerspread by ABJ staff artist Dennis Balogh
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SPECIAL FOR THE AKRON BEACON JOURNAL--Aretha Franklin sings at the Rock and Roll Hall of Fame and Museum Monday, June 2, 1997 in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)
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x Aretha Franklin illustration by ABJ staff artist Rich Steinhauser.
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FILE - In this April 19, 2017, file photo, Aretha Franklin performs at the world premiere of "Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives" at Radio City Music Hall, during the 2017 Tribeca Film Festival, in New York. Franklin died Thursday, Aug. 16, 2018, at her home in Detroit. She was 76. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File)
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FILE - In this Jan. 19, 1993 file photo, singer Aretha Franklin performs at the inaugural gala for President Bill Clinton in Washington. Franklin died Thursday, Aug. 16, 2018 at her home in Detroit. She was 76. (AP Photo/Amy Sancetta, File)
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FILE - In this Nov. 7, 2017 file photo, Aretha Franklin attends the Elton John AIDS Foundation's 25th Anniversary Gala in New York. Franklin died Thursday, Aug. 16, 2018 at her home in Detroit. She was 76. (Photo by Andy Kropa/Invision/AP, File)
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FILE - This Jan. 14, 2012 file photo, shows singer Aretha Franklin performing during the BET Honors at the Warner Theatre in Washington. Franklin died Thursday, Aug. 16, 2018 at her home in Detroit. She was 76. (AP Photo/Jose Luis Magana, File)
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FILE - In this Feb. 5, 2006 file photo, Aretha Franklin and Dr. John, background on piano, perform the national anthem before the Super Bowl XL football game in Detroit. Franklin died Thursday, Aug. 16, 2018 at her home in Detroit. She was 76. (AP Photo/Gene J. Puskar, File)
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FILE - In this Nov. 21, 2008 file photo, Aretha Franklin performs at the House of Blues in Los Angeles. Franklin died Thursday, Aug. 16, 2018 at her home in Detroit. She was 76. (AP Photo/Shea Walsh, file)
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FILE - In this March 13, 1972 file photo, Aretha Franklin holds her Grammy Award for Best Rhythm and Blue performance of the song "Bridge Over Troubled Waters," in New York. Franklin died Thursday, Aug. 16, 2018 at her home in Detroit. She was 76. (AP Photo/Dave Pickoff, File)
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FILE - In this Feb. 11, 2011 file photo, Aretha Franklin smiles after the Detroit Pistons-Miami Heat NBA basketball game in Auburn Hills, Mich. Franklin died Thursday, Aug. 16, 2018 at her home in Detroit. She was 76. (AP Photo/Paul Sancya, File)
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FILE - In this March 3, 1975 file photo, singer Aretha Franklin poses with her Grammy Award for for best female R&B vocal performance for "Ain't Nothing Like the Real Thing" at the 17th Annual Grammy Award presentation in New York. Franklin died Thursday, Aug. 16, 2018 at her home in Detroit. She was 76. (AP Photo, File)
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FILE - In this July 26, 2010 file photo, soul singer Aretha Franklin poses for a portrait in Philadelphia. Franklin died Thursday, Aug. 16, 2018 at her home in Detroit. She was 76. (AP Photo/Matt Rourke, File)
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FILE - In this April 17, 1978 file photo, Aretha Franklin and her new husband, Glen Turman, arrive at a Los Angeles hotel for their wedding reception. Turman signals his okay and pleasure at the reception as Kecalf 8, Aretha's son looks on. Franklin died Thursday, Aug. 16, 2018 at her home in Detroit. She was 76. (AP Photo/Doug Pizac, File)
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An undated photo of Aretha Franklin, who has died at the age of 76. (SMP/Globe Photos/Zuma Press/TNS)
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FILE - In this March 26, 1973 file photo, soul singer Aretha Franklin appears at a news conference. Franklin died Thursday, Aug. 16, 2018 at her home in Detroit. She was 76. (AP Photo, File)
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FILE - In this Nov. 9, 2005 file photo, President George W. Bush awards singer Aretha Franklin the Presidential Medal of Freedom Award, the highest civilian award, in the East Room of the White House in Washington. A person close to Franklin said on Monday that the 76-year-old singer is ill. Franklin canceled planned concerts earlier this year after she was ordered by her doctor to stay off the road and rest up. (AP Photo/Lawrence Jackson, File)
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In this July 27, 2010 photo, Aretha Franklin performs at The Mann Center for the Performing Arts in Philadelphia. (AP Photo/Matt Rourke)
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Aretha Franklin performs as Pope Francis is seated nearby during the Festival of Families, Saturday, Sept. 26, 2015, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Slocum)
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Aretha Franklin performs in concert at The Mann Center for the Performing Arts on Saturday, Aug. 26, 2017, in Philadelphia. (Photo by Owen Sweeney/Invision/AP)
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Aretha Franklin performs the National Anthem on the Mall in Washington during "NFL Kickoff Live 2003," Thursday, Sept. 4, 2003, in Washington. (AP Photo/Gerald Herbert)
By Mesfin Fekadu and Hillel Italie
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