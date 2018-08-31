Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Review: Ariana Grande exudes an ecstatic calm on new album ‘Sweetener’
Published: August 31, 2018 - 2:28 PM
Full Screen Linked Image

By Mikael Wood

Los Angeles Times

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Review: Ariana Grande exudes an ecstatic calm on new album ‘Sweetener’ Updated August 31st, 2018 2:28 PM
All-star funeral for Aretha Franklin begins with prayers, songs Today August 31st, 2018 12:55 PM
Paul Taylor’s reflections on 1960s appear in ‘Changes’ at E.J. Thomas Hall August 30th, 2018 11:23 PM
People in the News: Alec Baldwin, Serena Williams, Emmy Rossum, Gerard Depardieu August 30th, 2018 9:40 PM

THE LATEST

Akron police say masked robbers hit PNC bank in Wallhaven Friday Updated August 31st, 2018 2:44 PM
Cavaliers guard J.R. Smith charged with breaking fan’s phone in NYC Updated August 31st, 2018 2:28 PM
Couple ordered to turn over funds raised for homeless man Updated August 31st, 2018 2:17 PM
Ohio State’s Wooster campus getting new $33 million science building, possibly new name Updated August 31st, 2018 1:22 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal