Review: Jack White gets even weirder on new album

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Cb2FyZGluZyBIb3VzZSBSZWFjaDwvcD4KPHA+SmFjayBXaGl0ZTwvcD4KPHA+Rm9yIGhpcyB0aGlyZCBzb2xvIGFsYnVtLCBKYWNrIFdoaXRlLCB0aGUgbWFkIHNjaWVudGlzdCBvZiByb2NrLCBnb3Qgb3V0IG9mIGhpcyBjb21mb3J0IHpvbmUuIE1pbmQgeW91LCBoaXMgY29tZm9ydCB6b25lIHdvdWxkIG1ha2UgYSBsb3Qgb2YgbXVzaWNpYW5zIGdvIGluc2FuZS4gV2hpdGUgc291Z2h0IG91dCBtdXNpY2lhbnMgaGUgaGFkbiYjODIxNzt0IHdvcmtlZCB3aXRoIGJlZm9yZSAmIzgyMTI7IHNvbWUgaGUgaGFkbiYjODIxNzt0IGV2ZXIgZXZlbiBtZXQuIDwvcD4KPHA+PGVtPkJvYXJkaW5nIEhvdXNlIFJlYWNoPC9lbT4gaXMgdGhlIHJlc3VsdCBhbmQgaXQmIzgyMTc7cyB0aHJpbGxpbmcgc3R1ZmYsIGJ1dCBtb3JlIHRoYW4gYSBsaXR0bGUgZGlzb3JpZW50aW5nLiBXaGl0ZSYjODIxNztzIHRyYWRlbWFyayB5b3dsIGFuZCBmdXp6eSBndWl0YXIgYXJlIGZpcm1seSBpbiBwbGFjZSBidXQgdGhlbiwgc3VkZGVubHksIHRoZXJlIG1pZ2h0IGJlIGEgY29uZ2EgZHJ1bSBzb2xvLiBPciBhIHN5bnRoIHJpZmYuIE9yIGEgZmFjZS1tZWx0aW5nIGRpc3RvcnRlZCBjaG9ydXMuIFlvdSBxdWlja2x5IGdldCB0aGUgc2Vuc2UgdGhhdCB0aGlzIGlzIHdoYXQgdGhlIGluc2lkZSBvZiBKYWNrIFdoaXRlJiM4MjE3O3MgaGVhZCBzb3VuZHMgbGlrZS48L3A+CjxwPlRoZSAxMy10cmFjayBGcmFua2Vuc3RlaW4tbGlrZSBhbGJ1bSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGFsd2F5cyB3b3JrLCBidXQgd2hlbiBpdCBkb2VzLCBpdCYjODIxNztzIGxpa2UgYSBqb2x0IG9mIGVsZWN0cmljaXR5LCBtaXhpbmcgaGlwLWhvcCwgZ29zcGVsLCBibHVlcywgY291bnRyeSBhbmQgaGFyZCByb2NrLiAmIzgyMjA7Rm9yZ2l2ZSBtZSBhbmQgc2F2ZSBtZSBmcm9tIG15c2VsZiwmIzgyMjE7IFdoaXRlIHdhcm5zIHVzIGluIG9uZSBseXJpYy48L3A+CjxwPlRoZSBzdWNjZXNzZXMgaW5jbHVkZSB0aGUgZnVua3ksIGhhcmQtcm9ja2luZyB0dW5lcyA8ZW0+T3ZlciBhbmQgT3ZlciBhbmQgT3ZlcjwvZW0+IGFuZCA8ZW0+Q29ycG9yYXRpb248L2VtPi4gPGVtPkljZSBTdGF0aW9uIFplYnJhPC9lbT4gaXMgYnJpbGxpYW50LCBidXQgaW4gYSBiaXphcnJlIHdheS4gTWFueSBvZiB0aGUgYWxidW0mIzgyMTc7cyBiZXN0IG1vbWVudHMgYXJlIGRydW0tbGVkLCBleHRlbmRlZCBwcm9wdWxzaXZlIHJpZmZzLCBsaWtlIG9uIDxlbT5SZXNwZWN0IENvbW1hbmRlcjwvZW0+LjwvcD4KPHA+V2hpdGUmIzgyMTc7cyBjb2xsYWJvcmF0b3JzIGluY2x1ZGUgZHJ1bW1lciBMb3VpcyBDYXRvLCBiYXNzaXN0cyBDaGFybG90dGUgS2VtcCBNdWhsIGFuZCBOZW9uIFBob2VuaXgsIGFuZCBrZXlib2FyZGlzdHMgTmVhbCBFdmFucyBhbmQgUXVpbmN5IE1jQ3JhcnkuIFRoZXkmIzgyMTc7dmUgaGVscGVkIGhpbSBtYWtlIHRoZSB3ZWlyZGVzdCBhbGJ1bSBvZiBoaXMgY2FyZWVyLiBUaGUgbHlyaWNzIGFyZSBhcyBvZGRiYWxsIGFzIHRoZSBtdXNpYywgZ29pbmcgZnJvbSBxdW90aW5nIHRoZSBiYWJ5IGJvb2sgPGVtPkdvb2RuaWdodCBNb29uPC9lbT4gdG8gbmFtZS1jaGVja2luZyBJdGFsaWFuIGx1eHVyeSBjYXJtYWtlciBJc290dGEgRnJhc2NoaW5pLjwvcD4KPHA+U29tZSBvZiB0aGUgZXhwZXJpbWVudHMgc2hvdWxkIHByb2JhYmx5IGhhdmUgYmVlbiBsZWZ0IGZvciBzb21lIGZ1dHVyZSBib3ggc2V0IG9mIG91dHRha2VzLCBpbmNsdWRpbmcgPGVtPkFidWxpYSBhbmQgQWtyYXNpYTwvZW0+LCBpbiB3aGljaCBzaW5nZXItc29uZ3dyaXRlciBDLlcuIFN0b25la2luZyBhZGRzIHNpbGx5IHNwb2tlbi13b3JkIHZlcnNlcy4gPGVtPkdldCBJbiB0aGUgTWluZCBTaGFmdDwvZW0+IGlzIGNsdW1zeSwgYWxiZWl0IGZhc2NpbmF0aW5nLjwvcD4KPHA+VGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGdvb2Qgc29uZyBzb21ld2hlcmUgaW4gPGVtPkh5cGVybWlzb3Bob25pYWM8L2VtPiBidXQgaXQmIzgyMTc7cyBkcm93bmVkIG91dCBieSBhYm91dCB0aHJlZSBvdGhlcnMuIFRoZXJlJiM4MjE3O3MgcmVhbGx5IG5vIHNvbmcgaW4gPGVtPkV2ZXJ5dGhpbmcgWW91JiM4MjE3O3ZlIEV2ZXIgTGVhcm5lZDwvZW0+IGFuZCA8ZW0+RXptZXJlbGRhIFN0ZWFscyB0aGUgU2hvdzwvZW0+IGlzLCBhcyBvbmUgbGluZSBnb2VzLCAmIzgyMjA7dG90YWxseSBhYnN1cmQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+V2hpdGUgZGlwcyBpbnRvIGNvdW50cnkgb24gPGVtPldoYXQmIzgyMTc7cyBEb25lIElzIERvbmU8L2VtPiwgYnV0IGl0IHNlZW1zIG1vcmUgbGlrZSBoZSYjODIxNztzIG1vY2tpbmcgdGhlIGdlbnJlIHRoaXMgdGltZS4gSGUgc3dpcGVzIG1lbG9keSBmcm9tIEFudG9uaW4gRHZvcmFrIGZvciB0aGUgZmluYWwgdHVuZSwgPGVtPkh1bW9yZXNxdWU8L2VtPiwgYXMgaWYgY2xhc3NpY2FsIG11c2ljIHdhcyBvbmUgbW9yZSB0aGluZyBoZSB3YW50ZWQgdG8gbWVzcyB3aXRoLjwvcD4KPHA+R29kIGJsZXNzIEphY2sgV2hpdGUuIEFuZCBhbHNvIHNhdmUgdXMgZnJvbSBoaW0sIHRvby48L3A+Cg==