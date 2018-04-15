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Rock Hall Induction 2018: Lots of fist-pumping, uplifting moments, and a few awkward ones
Published: April 15, 2018 - 4:36 PM
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By Malcolm X Abram
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