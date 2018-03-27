Home / Entertainment / Pop Music / Sound Check: 330 Day Concert celebrates local artists at Akron Civic Theatre
Published: March 27, 2018 - 10:14 PM
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