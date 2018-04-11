Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Sound Check: Gary Allan at E.J. Thomas; NoMBe at House of Blues; close-up with Tool
Published: April 11, 2018 - 5:02 PM
Full Screen Linked Image
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Sound Check: Gary Allan at E.J. Thomas; NoMBe at House of Blues; close-up with Tool Updated April 11th, 2018 5:02 PM
Outdoors: Trout Derby, Beginner Birds, Otter Open House Updated April 11th, 2018 4:49 PM
Review: In ‘Rampage,’ Dwayne Johnson plus giant gorilla equals utter silliness Updated April 11th, 2018 4:39 PM
Movies: ‘Superman II: The Richard Donner Cut’ at Cleveland’s Capitol Theatre Updated April 11th, 2018 4:34 PM

THE LATEST

Akron NAACP to hold Q&A with Ohio governor hopefuls as Green Party requests recognition Updated April 11th, 2018 5:04 PM
Green City Council rejects effort to ban use of city funds to fight referendums Today April 11th, 2018 4:54 PM
Raid on Trump lawyer about payments to women Updated April 11th, 2018 2:51 PM
Sentence for stolen life preserver ring: Life Savers and water safety in Ohio Updated April 11th, 2018 2:42 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal