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Sound Check: Kirk Whalum and Dee Dee Bridgewater bring Memphis sound to 39th Tri-C JazzFest
Published: June 26, 2018 - 6:44 PM
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