Ohio.com / Entertainment / Breaking News Entertainment / Review: ‘Black Panther’ transcends the comic-book genre
Published: February 13, 2018 - 3:36 PM | Updated: February 13, 2018 - 5:01 PM
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By George M. Thomas
Beacon Journal/Ohio.com
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