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Review: ‘Darkest Minds’ follows a typical young-adult-dystopian script
Published: August 2, 2018 - 11:59 AM
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By George M. Thomas

Given events of the past several months, if someone had told me I’d be watching a movie about children being corralled and sent to camps as a piece of entertainment, I would have said that would make me a wee bit queasy.

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