Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Review: Kyrie Irving’s ‘Uncle Drew’ jumps through comedic hoops but is no slam dunk
Published: June 27, 2018 - 1:31 PM
Full Screen Linked Image

By George M. Thomas

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Review: Kyrie Irving’s ‘Uncle Drew’ jumps through comedic hoops but is no slam dunk Updated June 27th, 2018 1:31 PM
Review: Benicio Del Toro makes gritty ‘Sicario: Day of Soldado’ a worthy sequel Updated June 27th, 2018 12:25 PM
Akron man, wife sentenced to prison for stealing $600,000 from man’s elderly father Today June 27th, 2018 1:29 PM
Cardinals 11, Indians 2: Corey Kluber clobbered as Carpenter clubs a couple of homers Today June 27th, 2018 9:43 AM

THE LATEST

Justice Anthony Kennedy retiring; Trump gets second Supreme Court pick Today June 27th, 2018 2:17 PM
House defeats GOP immigration bill Updated June 27th, 2018 2:02 PM
Local Eagle Scout aims to keep people afloat and alive at Portage Lakes Updated June 27th, 2018 1:39 PM
Akron man facing vehicular homicide charges in crash that killed man, injured two others near downtown Today June 27th, 2018 1:39 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal