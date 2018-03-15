Home / Writers / George Thomas / Review: ‘Love, Simon’ is a coming-of-age tale with a twist
Published: March 15, 2018 - 10:37 AM
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By George M. Thomas
Beacon Journal/Ohio.com
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