Home / Writers / George Thomas / Review: Monster sequel ‘Pacific Rim: Uprising’ falls flat as silliness abounds
Published: March 22, 2018 - 5:38 PM
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By George M. Thomas
Beacon Journal/Ohio.com
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