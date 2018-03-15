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Review: Vikander injects life into ‘Tomb Raider’ reboot
Published: March 15, 2018 - 10:36 AM
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By George M. Thomas
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