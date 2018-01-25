Things to Do, Jan. 26: ‘1984,’ ‘Lady Day,’ ‘Lost in Yonkers’ on stage; rock photographer talk; Winter Beerfest

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPk1hZ2ljYWwgVGhlYXRyZSBDb21wYW55IHN0YWdlcyAmIzgyMTY7MTk4NCYjODIxNzs8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPk5lYXJseSA3MCB5ZWFycyBhZnRlciBpdHMgcHVibGljYXRpb24sIEdlb3JnZSBPcndlbGwmIzgyMTc7cyBub3ZlbCA8ZW0+MTk4NDwvZW0+IGlzIHN0aWxsIHRpbWVseS4gTWFnaWNhbCBUaGVhdHJlIENvbXBhbnkgaW4gQmFyYmVydG9uIHByZXNlbnRzIGEgc3RhZ2UgYWRhcHRhdGlvbiBvZiB0aGUgc3RvcnkgYWJvdXQgYSB0b3RhbGl0YXJpYW4gcmVnaW1lIHVuZGVyIHRoZSB3YXRjaGZ1bCBleWUgb2YgQmlnIEJyb3RoZXIgZm9yIHRocmVlIHBlcmZvcm1hbmNlcyBvbmx5LCA3OjMwIHAubS4gRnJpZGF5IGFuZCBTYXR1cmRheSBhbmQgMiBwLm0uIFN1bmRheS4gVGlja2V0cyBhcmUgJDE0LSQxNiBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm1hZ2ljYWx0aGVhdHJlLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubWFnaWNhbHRoZWF0cmUub3JnPC9hPiBvciAzMzAtODQ4LTM3MDguPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIxNjtMYWR5IERheSYjODIxNzsgaGVsZCBvdmVyIGF0IFdlYXRoZXJ2YW5lPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5XZWF0aGVydmFuZSBQbGF5aG91c2UmIzgyMTc7cyBwcm9kdWN0aW9uIG9mIDxlbT5MYWR5IERheSBhdCBFbWVyc29uJiM4MjE3O3MgQmFyIGFuZCBHcmlsbDwvZW0+IHdhcyBzdWNoIGEgaGl0IHRoYXQgdGhlIHRoZWF0ZXIgYWRkZWQgdHdvIHNob3dzLCBhdCA3OjMwIHAubS4gRnJpZGF5IGFuZCBTYXR1cmRheS4gQmVhY29uIEpvdXJuYWwgY3JpdGljIEtlcnJ5IENsYXdzb24gcHJhaXNlZCBNYXJpc3NhIERhdmlzJiM4MjE3OyAmIzgyMjA7cGFpbmZ1bGx5IGJlbGlldmFibGUmIzgyMjE7IHBvcnRyYXlhbCBvZiBCaWxsaWUgSG9saWRheSBuZWFyIHRoZSBlbmQgb2YgaGVyIGxpZmUuIFRpY2tldHMgYXJlICQxMC0kMjIgYXQgMzMwLTgzNi0yNjI2IG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cud2VhdGhlcnZhbmVwbGF5aG91c2UuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy53ZWF0aGVydmFuZXBsYXlob3VzZS5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTY7TG9zdCBpbiBZb25rZXJzJiM4MjE3OyBhdCBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmU8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkl0JiM4MjE3O3MgYSBidXN5IHdlZWtlbmQgb24gbG9jYWwgc3RhZ2VzLiBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgUGxheWhvdXNlIG9wZW5zIE5laWwgU2ltb24mIzgyMTc7cyA8ZW0+TG9zdCBpbiBZb25rZXJzLDwvZW0+IHdoaWNoIHJ1bnMgdGhyb3VnaCBGZWIuIDEwLiBTaG93dGltZXMgYXJlIDggcC5tLiBGcmlkYXlzIGFuZCBTYXR1cmRheXMgYW5kIDIgcC5tLiBGZWIuIDQuIFRoZSB0aGVhdGVyIGlzIGF0IDMzMjYgRXZlcmV0dCBSb2FkLCBCYXRoOyB0aWNrZXRzIGFyZSAkMTcgYWR1bHRzLCAkMTUgc2VuaW9ycyBhbmQgc3R1ZGVudHMgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy53ZXN0ZXJucmVzZXJ2ZXBsYXlob3VzZS5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lndlc3Rlcm5yZXNlcnZlcGxheWhvdXNlLm9yZzwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlBob3RvZ3JhcGhlciB0byBnaXZlIHRhbGsgYXQgS2VudCBTdGF0ZTwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+SGF2ZSB5b3UgdXNlZCB0aGUgR29vZ2xlIGFwcCB0aGF0IG1hdGNoZXMgeW91ciBmYWNlIHRvIGEgd29yayBvZiBhcnQ/IENoYWxraWUgRGF2aWVzIGhhcyBiZWVuIGRvaW5nIHRoYXQgZm9yIHllYXJzLCBwaG90b2dyYXBoaW5nIHNvbWUgb2YgdGhlIGJpZ2dlc3QgbmFtZXMgaW4gbXVzaWMgYW5kIGNvbXBhcmluZyBoaXMgd29yayB0byAxNXRoIGFuZCAxNnRoIGNlbnR1cnkgcGFpbnRpbmdzLiBIZSYjODIxNztsbCBnaXZlIGEgZnJlZSB0YWxrIHdpdGggc2xpZGUgc2hvd3MgYXQgbm9vbiBpbiBSb29tIDE2NSBhdCB0aGUgS2VudCBTdGF0ZSBDZW50ZXIgZm9yIHRoZSBWaXN1YWwgQXJ0cywgMzI1IFRlcnJhY2UgRHJpdmUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cua2VudC5lZHUvYXJ0L2V2ZW50L2NoYWxraWUtZGF2aWVzLWFydGlzdC10YWxrLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cua2VudC5lZHUvYXJ0L2V2ZW50L2NoYWxraWUtZGF2aWVzLWFydGlzdC10YWxrIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmtlbnQuZWR1L2FydC9ldmVudC9jaGFsa2llLWRhdmllcy1hcnRpc3QtdGFsazwvYT4uPC9hPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5CZWVyZmVzdCBhdCBDbGV2ZWxhbmQgY29udmVudGlvbiBjZW50ZXI8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSB0d28tZGF5IENsZXZlbGFuZCBXaW50ZXIgQmVlcmZlc3QgcmV0dXJucyB0byB0aGUgSHVudGluZ3RvbiBDb252ZW50aW9uIENlbnRlciBvZiBDbGV2ZWxhbmQsIDMwMCBMYWtlc2lkZSBBdmUuLCBDbGV2ZWxhbmQuIEl0IHJ1bnMgZnJvbSA3IHRvIDExOjMwIHAubS4gRnJpZGF5IGFuZCBTYXR1cmRheSBhbmQgd2lsbCBmZWF0dXJlIG1vcmUgdGhhbiAxMjAgYnJld2VyaWVzIGFuZCBodW5kcmVkcyBvZiBjcmFmdCBiZWVycy4gVGlja2V0cyByYW5nZSBmcm9tICQ0NSB0byAkNjUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2xldmVsYW5kYmVlcmZlc3QuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5jbGV2ZWxhbmRiZWVyZmVzdC5jb208L2E+LjwvcD4K