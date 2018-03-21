Home / Entertainment / Things To Do / Cleveland’s I-X Indoor Amusement Park kicks off season with two new roller coasters
Published: March 21, 2018 - 7:33 PM
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By Craig Webb
Beacon Journal/Ohio.com
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