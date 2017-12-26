Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
First Night Akron extends fun well into the evening on New Year’s Eve
Published: December 26, 2017 - 8:19 PM
By Craig Webb
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

First Night Akron extends fun well into the evening on New Year’s Eve December 26th, 2017 8:19 PM
First Night schedule of events in Akron December 26th, 2017 6:50 PM
Things to Do, Dec. 27: ‘Doctor Who,’ Globetrotters, Kwanzaa December 26th, 2017 6:32 PM
Nightspots: Dec. 28-Jan. 3 December 26th, 2017 5:07 PM

THE LATEST

Akron-area road construction for Dec. 27 December 26th, 2017 8:15 PM
Akron-area fire departments receive radio grants December 26th, 2017 8:06 PM
Paul Adamson takes over as mayor of New Franklin December 26th, 2017 7:18 PM
UCLA’s Josh Rosen tells ESPN.com: ‘I’d rather be a lower pick at the right team than a higher at the wrong team’ December 26th, 2017 6:53 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal