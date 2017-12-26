Ohio.com / Entertainment / Things To Do / First Night Akron extends fun well into the evening on New Year’s Eve
Published: December 26, 2017 - 8:19 PM
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By Craig Webb
Beacon Journal/Ohio.com
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