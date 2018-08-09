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Hot Spot: Rm. 727 Gastropub whips up creative, locally sourced food in old Duffy’s spot
Published: August 9, 2018 - 6:12 PM
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By Malcolm X Abram

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