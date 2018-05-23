Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Pulse Picks Week of May 24: free movie, Derby races, Irish dance, color run
Published: May 23, 2018 - 8:52 PM
Full Screen Linked Image
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

RubberDucks reliever Luke Eubank beating the odds, joining rare company to come back from torn lat Updated May 23rd, 2018 6:59 PM
Hard knock life of Browns made franchise ‘No. 1 pick’ for HBO’s hit documentary series Today May 23rd, 2018 7:04 PM
Babcock & Wilcox gets another buyout offer from its largest shareholder Today May 23rd, 2018 6:33 PM
Regional news briefs, May 24: Skits illustrate youth issues Updated May 23rd, 2018 6:30 PM

THE LATEST

Browns players, coach Hue Jackson react to league’s new pregame protest policy May 23rd, 2018 7:19 PM
Hard knock life of Browns made franchise ‘No. 1 pick’ for HBO’s hit documentary series May 23rd, 2018 6:42 PM
Babcock & Wilcox gets another buyout offer from its largest shareholder May 23rd, 2018 6:32 PM
Skits written and performed by Akron students’ to take on youth issues May 23rd, 2018 5:38 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal