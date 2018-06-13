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Summer Fun Guide 2018: Music, movies, food, fairs, festivals, fireworks and Beyonce
Published: June 13, 2018 - 6:32 PM
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By Pulse Magazine Staff

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