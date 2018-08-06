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Charlotte Rae: Theater world knew the actress could be so much more than just Mrs. Garrett
Published: August 6, 2018 - 8:52 PM | Updated: August 6, 2018 - 9:49 PM

By Meredith Blake

Los Angeles Times

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