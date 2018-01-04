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Far away from Hollywood, children benefit from Golden Globes
Published: January 4, 2018 - 10:28 PM
By Sandy Cohen
Associated Press
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