Home > Entertainment > TV > Jerry Seinfeld brings his stand-up act to Akron Civic Theatre
Published: March 7, 2018 - 4:45 PM
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By Clint O’Connor
Beacon Journal/Ohio.com
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