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Model Janice Dickinson tells jury Cosby raped her in 1982
Published: April 12, 2018 - 3:56 PM
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Michael R. Sisak
Associated Press
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