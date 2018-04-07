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Ohio State revokes Bill Cosby’s honorary degree
Published: April 7, 2018 - 5:26 PM
Associated Press
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