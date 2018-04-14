Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
People in the News: Cynthia Nixon, Stevie Ray Vaughan
Published: April 14, 2018 - 10:59 PM | Updated: April 14, 2018 - 11:17 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

People in the News: Cynthia Nixon, Stevie Ray Vaughan April 14th, 2018 10:59 PM
Fans endure extreme weather to see legends on red carpet at Rock Hall induction in Cleveland April 14th, 2018 10:23 PM
Beacon Journal’s Leah Klafczynski takes home Ohio News Photographers Association awards April 14th, 2018 8:04 PM
Milos Forman, Oscar-winning director, dies at 86 April 14th, 2018 5:58 PM

THE LATEST

Cavaliers vs. Pacers: Rosters/statistics April 14th, 2018 11:16 PM
Fans endure extreme weather to see legends on red carpet at Rock Hall induction in Cleveland April 14th, 2018 10:23 PM
Gun rights advocates rally at state capitols across U.S. April 14th, 2018 7:37 PM
‘Winnie!’ South Africa bids farewell to Madikizela-Mandela April 14th, 2018 6:07 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal