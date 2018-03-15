People in the News: Rihanna, Drake, Bill Cosby, Janice Dickinson

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkFjY3VzZXJzIGNhbiB0ZXN0aWZ5IGF0IENvc2J5IHJldHJpYWw8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkEganVkZ2UgYWdyZWVkIFRodXJzZGF5IHRvIGxldCBmaXZlIGFkZGl0aW9uYWwgQmlsbCBDb3NieSBhY2N1c2VycyB0ZXN0aWZ5IGF0IGhpcyBBcHJpbCAyIHJldHJpYWwgZm9yIGFuIGFsbGVnZWQgMjAwNCBzZXh1YWwgYXNzYXVsdCwgZ2l2aW5nIHByb3NlY3V0b3JzIGEgY2hhbmNlIHRvIHBvcnRyYXkgdGhlIG1hbiBvbmNlIGtub3duIGFzICYjODIyMDtBbWVyaWNhJiM4MjE3O3MgRGFkJiM4MjIxOyBhcyBhIHNlcmlhbCBwcmVkYXRvciB3aG8gbWFkZSBhIGhhYml0IG9mIGRydWdnaW5nIGFuZCBtb2xlc3Rpbmcgd29tZW4uPC9wPgo8cD5KdWRnZSBTdGV2ZW4gTyYjODIxNztOZWlsbCBzYWlkIHByb3NlY3V0b3JzIGNvdWxkIGNob29zZSB0aGUgd2l0bmVzc2VzIGZyb20gYSBsaXN0IG9mIGVpZ2h0IHdvbWVuIHdpdGggYWxsZWdhdGlvbnMgZGF0aW5nIGFzIGZhciBiYWNrIGFzIHRoZSBlYXJseSAxOTgwcy4gVGhleSBpbmNsdWRlIG1vZGVsIEphbmljZSBEaWNraW5zb24sIHdobyBzYWlkIENvc2J5IGtub2NrZWQgaGVyIG91dCB3aXRoIHBpbGxzIGFuZCByYXBlZCBoZXIgZHVyaW5nIGEgMTk4MiB0cmlwIHRvIExha2UgVGFob2UuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNuYXBjaGF0IGFkIGJyaW5ncyBvdXRyYWdlLCBhcG9sb2d5PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5BbiBhZCBvbiBTbmFwY2hhdCBhc2tpbmcgdXNlcnMgaWYgdGhleSYjODIxNztkIHJhdGhlciAmIzgyMjA7U2xhcCBSaWhhbm5hJiM4MjIxOyBvciAmIzgyMjA7UHVuY2ggQ2hyaXMgQnJvd24mIzgyMjE7IGhhcyBzcGF3bmVkIHdpZGVzcHJlYWQgb3V0cmFnZSwgaW5jbHVkaW5nIGZyb20gdGhlIHNpbmdlciBoZXJzZWxmLCBhbmQgYnJvdWdodCBwcm9mdXNlIGFwb2xvZ2llcyBmcm9tIHRoZSBjb21wYW55IGJlaGluZCB0aGUgdmlzdWFsLW1lc3NhZ2luZyBhcHAuPC9wPgo8cD5TbmFwY2hhdCBzYWlkIGl0IGlzIGludmVzdGlnYXRpbmcgaG93IHRoZSBhZCBmb3IgYSBtb2JpbGUgdmlkZW8gZ2FtZSBjYWxsZWQgJiM4MjIwO1dvdWxkIFlvdSBSYXRoZXImIzgyMjE7IG1hZGUgaXQgdG8gdGhlIGFwcC48L3A+CjxwPlJpaGFubmEsIHdobyBCcm93biB3YXMgY29udmljdGVkIG9mIGFzc2F1bHRpbmcgd2hlbiBzaGUgd2FzIGhpcyBnaXJsZnJpZW5kIGluIDIwMDksIHBvc3RlZCBhbiBhbmdyeSBzdGF0ZW1lbnQgb24gaGVyIFNuYXBjaGF0IGFuZCBJbnN0YWdyYW0gYWNjb3VudHMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGp1c3QgdHJ5aW5nIHRvIGZpZ3VyZSBvdXQgd2hhdCB0aGUgcG9pbnQgd2FzIHdpdGggdGhpcyBtZXNzISYjODIyMTsgUmloYW5uYSwgMzAsIHdyb3RlLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNztkIGxvdmUgdG8gY2FsbCBpdCBpZ25vcmFuY2UgYnV0IEkga25vdyB5b3UgYWluJiM4MjE3O3QgdGhhdCBkdW1iISBZb3Ugc3BlbnQgbW9uZXkgdG8gYW5pbWF0ZSBzb21ldGhpbmcgdGhhdCB3b3VsZCBpbnRlbnRpb25hbGx5IGJyaW5nIHNoYW1lIHRvIERWIHZpY3RpbXMgYW5kIG1hZGUgYSBqb2tlIG9mIGl0ISEhJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5EcmFrZSBoZWxwcyBUd2l0Y2ggYnJlYWsgcmVjb3JkPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5HcmFtbXkgQXdhcmQtd2lubmluZyByYXBwZXIgRHJha2UgaGVscGVkIFR3aXRjaCBicmVhayBpdHMgcmVjb3JkIGZvciB0aGUgbW9zdC12aWV3ZWQgc3RyZWFtIGJ5IGpvaW5pbmcgZ2FtZXIgVHlsZXIgJiM4MjIwO05pbmphJiM4MjIxOyBCbGV2aW5zIHRvIHBsYXkgPGVtPkZvcnRuaXRlLjwvZW0+PC9wPgo8cD5UaGVyZSB3ZXJlIDYzMCwwMDAgY29uY3VycmVudCB2aWV3ZXJzIGF0IGl0cyBwZWFrIG9uIHRoZSBsaXZlc3RyZWFtaW5nIHBsYXRmb3JtIFdlZG5lc2RheS48L3A+Cg==