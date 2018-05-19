Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
People in the News: Spike Lee, Cate Blanchett, Bob Hope, Cynthia Nixon
Published: May 19, 2018 - 8:48 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Man, 29, shot dead in West Akron during possible robbery May 19th, 2018 7:26 PM
People attend charity events in Kent to sip tea, nibble scones, soak up royal wedding May 19th, 2018 7:19 PM
Bob Dyer: All fenced in in Cuyahoga Falls May 19th, 2018 6:54 PM
Dalton man killed when tractor overturns May 19th, 2018 6:14 PM

THE LATEST

Cavaliers notebook: Celtics looking to reverse road woes in Game 3 of Eastern Conference finals against Cavs May 19th, 2018 9:48 PM
Indians 5, Astros 4: Kluber strikes out 10, pitches Indians past Astros May 19th, 2018 8:04 PM
Video: NBA Playoffs – For Cavaliers, playing with pace is key to victory in Game 3, says Tyronn Lue May 19th, 2018 7:50 PM
Video: NBA Playoffs – Boston Celtics coach Brad Stevens and his Northeast Ohio ties May 19th, 2018 7:29 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal