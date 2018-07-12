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Samantha Bee talks Emmy noms and Ivanka Trump flap: ‘I’m not afraid to court controversy’
Published: July 12, 2018 - 10:52 PM
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By Jessica Gelt

Los Angeles Times

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