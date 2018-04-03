Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Tracy Morgan, Tiffany Haddish bring chemistry to ‘Last O.G.’
Published: April 3, 2018 - 12:41 PM
Full Screen Linked Image
By Lynn Elber
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

ODOT plans nearly 1,000 road and bridge projects statewide this year Updated April 3rd, 2018 1:16 PM
Mountain of meat: RubberDucks aim for more wins with new Extreme Foods at Canal Park Today April 3rd, 2018 1:05 PM
Alliance man accused of trying to run over woman, striking police vehicles Updated April 3rd, 2018 8:22 AM
Streetsboro assisted living worker accused of stabbing fellow employee Updated April 3rd, 2018 7:37 AM

THE LATEST

Trump wants military to secure border with Mexico Today April 3rd, 2018 1:58 PM
Study: Big financial blow may shorten your life Today April 3rd, 2018 1:41 PM
ODOT plans nearly 1,000 road and bridge projects statewide this year Updated April 3rd, 2018 1:16 PM
Mountain of meat: RubberDucks aim for more wins with new Extreme Foods at Canal Park Today April 3rd, 2018 1:05 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal