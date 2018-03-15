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Writer-director Leah Rachel talks about her new Netflix series, ‘Chambers,’ and a possible Akron movie shoot
Published: March 15, 2018 - 5:41 PM
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By Clint O’Connor
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