Home / Entertainment / TV / Writer-director Leah Rachel talks about her new Netflix series, ‘Chambers,’ and a possible Akron movie shoot
Published: March 15, 2018 - 5:41 PM
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By Clint O’Connor
Beacon Journal/Ohio.com
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