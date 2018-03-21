Home / Entertainment / Violinist Augustin Hadelich joins the Orpheus Chamber Orchestra in Akron for Schubert and Haydn
Published: March 21, 2018 - 7:31 PM
-
1/2
-
2/2
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XZWRuZXNkYXkgcHJvbWlzZXMgYSBuaWdodCBvZiBjbGFzc2ljYWwgR3JhbW15IEF3YXJkIHdpbm5lcnMuIEdlcm1hbiB2aW9saW4gdmlydHVvc28gQXVndXN0aW4gSGFkZWxpY2ggd2lsbCB0YWtlIHRoZSBFLkouIFRob21hcyBzdGFnZSB3aXRoIHRoZSBjb25kdWN0b3JsZXNzIE9ycGhldXMgQ2hhbWJlciBPcmNoZXN0cmEgYXQgNzozMCBmb3IgYSBvbmUtbmlnaHQgcHJvZ3JhbSBlc3BlY2lhbGx5IGNyZWF0ZWQgZm9yIFR1ZXNkYXkgTXVzaWNhbCBhdWRpZW5jZXMgaW4gQWtyb24uPC9wPgo8cD5Tb2xvaXN0IEhhZGVsaWNoLCB3aG8gd29uIGEgR3JhbW15IGluIDIwMTYgZm9yIGhpcyBwZXJmb3JtYW5jZSBvZiBIZW5yaSBEdXRpbGxldXgmIzgyMTc7cyBWaW9saW4gQ29uY2VydG8gPGVtPkwmIzgyMTc7QXJicmUgRGVzIFNvbmdlczwvZW0+LCB3YXMgYm9ybiBpbiBDZWNpbmEsIEl0YWx5LCBvZiBHZXJtYW4gcGFyZW50cy4gSGUgY2FtZSB0byB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBpbiAyMDA0IHRvIHN0dWR5IGF0IHRoZSBKdWlsbGlhcmQgU2Nob29sLCB3aGVyZSBoZSByZWNlaXZlZCBhIGdyYWR1YXRlIGRlZ3JlZSBpbiAyMDA1IGFuZCBhbiBhcnRpc3QgZGlwbG9tYSBpbiAyMDA3LiBIZSBpcyBub3cgYm90aCBhIEdlcm1hbiBhbmQgQW1lcmljYW4gY2l0aXplbiwgYmFzZWQgaW4gTmV3IFlvcmsuPC9wPgo8cD5UaGUgMzMteWVhci1vbGQgdmlvbGluaXN0IHNwb2tlIGJ5IHBob25lIGxhc3Qgd2VlayBmcm9tIFZhbmNvdXZlciwgd2hlcmUgaGUgd2FzIHJlaGVhcnNpbmcgaW4gcHJlcGFyYXRpb24gZm9yIGEgY29uY2VydCB3aXRoIHRoZSBWYW5jb3V2ZXIgU3ltcGhvbnkmIzgyMTc7cyBCZXJuc3RlaW4gMTAwdGggYW5uaXZlcnNhcnkgY2VsZWJyYXRpb24uIEhlJiM4MjE3O2xsIG5leHQgcGVyZm9ybSB3aXRoIHRoZSBEZXRyb2l0IFN5bXBob255LCB0aGVuIHdpbGwgcmVoZWFyc2UgaW4gTmV3IFlvcmsgd2l0aCBPcnBoZXVzIGJlZm9yZSBjb21pbmcgdG8gQWtyb24gdG8gcGVyZm9ybS48L3A+CjxwPkl0JiM4MjE3O3MgdGhlIHNlY29uZCBwcm9qZWN0IEhhZGVsaWNoIGlzIHBhcnRuZXJpbmcgb24gd2l0aCBPcnBoZXVzLCBhZnRlciBwZXJmb3JtaW5nIFN0cmF2aW5za3kgYW5kIFRjaGFpa292c2t5IHdvcmtzIHdpdGggdGhlbSBpbiAyMDE1LCB3aGljaCBpbmNsdWRlZCBhIHNob3J0IENhbGlmb3JuaWEgdG91ciBhbmQgQ2FybmVnaWUgSGFsbCBwZXJmb3JtYW5jZS48L3A+CjxwPkluIEFrcm9uLCBoZSYjODIxNztsbCBwZXJmb3JtIHdpdGggdGhlIHN0cmluZyBwbGF5ZXJzIG9ubHkgZnJvbSB0aGUgY2hhbWJlciBvcmNoZXN0cmEsIGluIFNjaHViZXJ0JiM4MjE3O3MgPGVtPlJvbmRvIGluIEEgbWFqb3IgZm9yIFZpb2xpbiBhbmQgU3RyaW5nczwvZW0+IGFuZCBIYXlkbiYjODIxNztzIDxlbT5WaW9saW4gQ29uY2VydG8gaW4gQyBtYWpvcjwvZW0+LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoaXMgdGltZSBpdCB3aWxsIGJlIHRvdGFsbHkgZGlmZmVyZW50IGJlY2F1c2UgdGhpcyB0aW1lIGl0JiM4MjE3O3Mgb25seSBzdHJpbmdzLCYjODIxNzsmIzgyMTc7IGhlIHNhaWQsIGFzIG9wcG9zZWQgdG8gdGhlIGZ1bGwgb3JjaGVzdHJhIHdpdGggd2luZHMgYW5kIGhvcm5zLjwvcD4KPHA+SGUgZGVzY3JpYmVkIHRoZSBIYXlkbiBwaWVjZSBhcyBiZWF1dGlmdWwsIGludGVyZXN0aW5nLCBjaGFybWluZyBhbmQgd2l0dHkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlIEhheWRuIDxlbT5DIG1ham9yIENvbmNlcnRvPC9lbT4gaXMgYSBwaWVjZSB0aGF0IGhhcyBiZWVuIHZlcnkgY2xvc2UgdG8gbWUgZm9yIGEgbG9uZyB0aW1lLCYjODIxNzsmIzgyMTc7IGhlIHNhaWQuIDwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyBhIHZlcnkgYmVhdXRpZnVsIHBpZWNlIGFuZCBpdCYjODIxNztzIGFsd2F5cyBraW5kIG9mIG5lZ2xlY3RlZCBpbiB0aGUgcmVwZXJ0b2lyZSBiZWNhdXNlIHBlb3BsZSBraW5kIG9mIHBhc3MgaXQgb3ZlciBpbiBmYXZvciBvZiB0aGUgTW96YXJ0IGNvbmNlcnRvcywgd2hpY2ggYXJlIHdvbmRlcmZ1bC4gQnV0IHRoaXMgY29uY2VydG8gaXMgdmVyeSwgdmVyeSBiZWF1dGlmdWwsIGVzcGVjaWFsbHkgdGhlIHNsb3cgbW92ZW1lbnQuJiM4MjIxOyA8L3A+CjxwPkhhZGVsaWNoIHBsYXllZCB0aGUgc2hvcnQgU2NodWJlcnQgPGVtPlJvbmRvIDwvZW0+b2Z0ZW4gd2hpbGUgaGUgd2FzIGdyb3dpbmcgdXAsIGEgY2hhcm1pbmcgcGllY2UgdGhlIGNvbXBvc2VyIHdyb3RlIGZvciBoaXMgYnJvdGhlciwgRmVyZGluYW5kLiBJbiBBa3JvbiwgSGFkZWxpY2ggd2lsbCBiZSBwZXJmb3JtaW5nIHRoZSBwaWVjZSBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgaW4gYXQgbGVhc3QgMTAgeWVhcnMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7U28gaW4gYSB3YXkgSSBhY3R1YWxseSBzdGFydCBhIGxpdHRsZSBiaXQgZnJlc2hlci4gSSBkZWNpZGVkIEkmIzgyMTc7bSBub3QgZ29pbmcgdG8gZm9sbG93IG15IFttdXNpY10gbWFya2luZ3MgZnJvbSBiYWNrIHRoZW4sJiM4MjE3OyYjODIxNzsgaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPk9ycGhldXMsIGVzdGFibGlzaGVkIGluIDE5NzIgYW5kIGNvbXByaXNlZCBvZiAyOSBjb3JlIHBsYXllcnMsIHdpbGwgdHJhdmVsIHRvIEFrcm9uIHdpdGggMTUgc3RyaW5nIHBsYXllcnMuIFRoZSBncm91cCB3aWxsIHJvdW5kIG91dCB0aGUgcHJvZ3JhbSB3aXRoIElydmluZyBGaW5lJiM4MjE3O3MgPGVtPlNlcmlvdXMgU29uZywgTGFtZW50IGZvciBTdHJpbmcgT3JjaGVzdHJhPC9lbT4gYW5kIFRjaGFpa292c2t5JiM4MjE3O3MgPGVtPlNlcmVuYWRlIGZvciBTdHJpbmcgT3JjaGVzdHJhPC9lbT4uPC9wPgo8cD5UaGUgTmV3IFlvcmsgZ3JvdXAsIHdoaWNoIHBlcmZvcm1zIHdpdGhvdXQgYSBjb25kdWN0b3IsIHJvdGF0ZXMgbXVzaWNhbCBsZWFkZXJzaGlwIHJvbGVzIGZvciBlYWNoIHdvcmssIHJlbHlpbmcgb24gY29sbGFib3JhdGl2ZSBsZWFkZXJzaGlwIHdpdGggdGhlIG11c2ljaWFucywgbm90IGEgY29uZHVjdG9yLCBpbnRlcnByZXRpbmcgdGhlIHNjb3JlLiBUaGlzIGFwcHJvYWNoIHJldm9sdXRpb25pemVkIGhvdyBhdWRpZW5jZXMgdGhpbmsgYWJvdXQgb3JjaGVzdHJhbCBsZWFkZXJzaGlwIGFuZCBoYXMgYmVjb21lIGEgbW9kZWwgZm9yIGNoYW1iZXIgb3JjaGVzdHJhcyBzaW5jZS48L3A+CjxwPk9ycGhldXMmIzgyMTc7IHJlY29yZGluZ3MgaW5jbHVkZSB0aGUgMjAwMSBHcmFtbXkgQXdhcmQtd2lubmluZyA8ZW0+U2hhZG93PC9lbT4gPGVtPkRhbmNlczogU3RyYXZpbnNreSBNaW5pYXR1cmVzIGZvciBEZXV0c2NoZSBHcmFtbW9waG9uPC9lbT4uIDwvcD4KPHA+SGFkZWxpY2ggc2FpZCBpdCBoYXMgYmVlbiB3b25kZXJmdWwgdG8gc2VlIGhvdyBPcnBoZXVzIG11c2ljaWFucyBjb21tdW5pY2F0ZSB3aXRob3V0IGEgY29uZHVjdG9yLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1doZW4gaXQmIzgyMTc7cyBhIGNvbmR1Y3Rvcmxlc3Mgb3JjaGVzdHJhLCB0aGVyZSYjODIxNztzIGEgbG90IG1vcmUgY29tbXVuaWNhdGlvbiwgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGxvdCBtb3JlIHRhbGtpbmcsIHRhbGtpbmcgdGhpbmdzIG92ZXIgYW5kIGV4Y2hhbmdpbmcgaWRlYXMuIEl0IHdhcyB2ZXJ5IGZhc2NpbmF0aW5nIHRvIHNlZSBob3cgZ29vZCB0aGV5IGFyZSBhdCB0aGF0LiYjODIyMTsgPC9wPgo8cD5UaGUgdmlvbGluaXN0IHNhaWQgaGUgZW5qb3lzIHBsYXlpbmcgd2l0aCBhIGRlbW9jcmF0aWNhbGx5IGxlZCBjaGFtYmVyIG9yY2hlc3RyYS4gJiM4MjIwO1RoZSBmZWVsaW5nIG9uIHN0YWdlIGFuZCBhbHNvIG9uIHRvdXIgaXMgYW4gZXh0cmVtZWx5IHBvc2l0aXZlIG9uZS4gUGVvcGxlIGFyZSBoYXZpbmcgYSBncmVhdCB0aW1lIGFuZCBJIHRoaW5rIGFydGlzdGljYWxseSB2ZXJ5IHNhdGlzZmllZC4gQSBsb3Qgb2YgdGhpcyBtdXNpYyB3YXMgd3JpdHRlbiBpbiBhbiBlcmEgd2hlcmUgeW91IHJlYWxseSBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhIGNvbmR1Y3Rvci4gSXQgd2FzIG9mdGVuIHRoZSBjb25jZXJ0bWFzdGVyIHdobyB3YXMgbGVhZGluZyB0aGUgZ3JvdXAuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SGFkZWxpY2gmIzgyMTc7cyBjYXJlZXIgdG9vayBvZmYgaW4gMjAwNiwgd2hlbiBoZSB3YXMgZ29sZCBtZWRhbGlzdCBpbiB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBWaW9saW4gQ29tcGV0aXRpb24gb2YgSW5kaWFuYXBvbGlzLiBSZWNlbnRseSwgTXVzaWNhbCBBbWVyaWNhIG5hbWVkIGhpbSAyMDE4IEluc3RydW1lbnRhbGlzdCBvZiB0aGUgeWVhci48L3A+CjxwPkhpcyBtYW55IGFjY29sYWRlcyBpbmNsdWRlIHRoaXMgb25lIGZyb20gdGhlIE5ldyBZb3JrIFRpbWVzOiAmIzgyMjA7QXQgMzMsIE1yLiBIYWRlbGljaCBpbmNyZWFzaW5nbHkgc2VlbXMgdG8gYmUgb25lIG9mIHRoZSBvdXRzdGFuZGluZyB2aW9saW5pc3RzIG9mIGhpcyBnZW5lcmF0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkhhZGVsaWNoIGdyZXcgdXAgb24gaGlzIGZhbWlseSYjODIxNztzIGZhcm0gaW4gVHVzY2FueSwgSXRhbHksIHdoZXJlIHRoZXkgbWFkZSB3aW5lIGFuZCBvbGl2ZSBvaWwuIEhlIHNheXMgaGUmIzgyMTc7cyBvZnRlbiBob21lc2ljayBhbmQgcmV0dXJucyB0byBUdXNjYW55IGEgZmV3IHRpbWVzIGEgeWVhciB0byByZWNoYXJnZSBoaXMgYmF0dGVyaWVzLjwvcD4KPHA+VGhlIG11c2ljaWFuIGJlZ2FuIHN0dWR5aW5nIHRoZSB2aW9saW4gYXQgYWdlIDUgd2l0aCBoaXMgZmF0aGVyLCBhbiBhbWF0ZXVyIGNlbGxpc3QsIGxhdGVyIG1vdmluZyBvbiB0byBsZXNzb25zIGFuZCBtYXN0ZXIgY2xhc3NlcyBmcm9tIHZpb2xpbmlzdHMgd2hvIHdlcmUgdHJhdmVsaW5nIG5lYXIgaGlzIGhvbWUgaW4gQ2VjaW5hLiBIYWRlbGljaCBncmFkdWF0ZWQgZnJvbSB0aGUgbXVzaWMgY29uc2VydmF0b3J5IHRoZSBJbnN0aXR1dG8gTWFzY2FnbmkgaW4gTGl2b3JubywgSXRhbHkuIDwvcD4KPHA+VGhlIHZpb2xpbmlzdCwgd2hvIHBsYXlzIGEgMTcyMyBTdHJhZGl2YXJpdXMgb24gbG9hbiBmcm9tIENsZW1lbnQgYW5kIEthcmVuIEFycmlzb24gdGhyb3VnaCB0aGUgU3RyYWRpdmFyaSBTb2NpZXR5IG9mIENoaWNhZ28sIG5vdyBwbGF5cyB3aXRoIG1hbnkgb2YgdGhlIG1ham9yIG9yY2hlc3RyYXMgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgYXMgd2VsbCBhcyBpbiB0aGUgVUssIEV1cm9wZSBhbmQgdGhlIEZhciBFYXN0LiBIZSB3aWxsIG1ha2UgaGlzIGRlYnV0IHdpdGggdGhlIENsZXZlbGFuZCBPcmNoZXN0cmEgYXQgU2V2ZXJhbmNlIEhhbGwgaW4gT2N0b2JlciAyMDE5LiAgPC9wPgo8cD5UaWNrZXRzIGZvciBBa3JvbiYjODIxNztzIGNvbmNlcnQgd2l0aCBPcnBoZXVzIGNvc3QgZnJvbSAkMjUgdG8gJDQ1LCBvciBmcmVlIGZvciBhbGwgc3R1ZGVudHMuIEEgcHJlLWNvbmNlcnQgdGFsayBieSBwaWFuaXN0IENhcm9saW5lIE9sdG1hbm5zIHdpbGwgYmVnaW4gYXQgNjozMCBwLm0uIFNlZSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR1ZXNkYXltdXNpY2FsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudHVlc2RheW11c2ljYWwuY29tPC9hPiBvciBjYWxsIDMzMC03NjEtMzQ2MC48L3A+CjxwPkFydHMgd3JpdGVyIEtlcnJ5IENsYXdzb24gbWF5IGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTI3IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzprY2xhd3NvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmtjbGF3c29uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBhdCBAS2VycnlDbGF3c29uQUJKIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2tjbGF3c29uYWJqLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2tjbGF3c29uYWJqIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9rY2xhd3NvbmFiajwvYT4uPC9hPjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
Local theaters within 15 miles in Akron.